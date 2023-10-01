في أولى جلسات أكتوبر..تراجع أداء أسواق المال العربية.. انخفاض بورصات مصر والسعودية وقطر والبحرين

حركة أسواق المال العربية يوم الأحد



ارتفع مؤشرا السوق الأول لبورصة الكويت

بورصة مصر تخسر 9.3 مليار جنيه في الختام

تراجع سوق الأسهم السعودية عند الإغلاق



تراجعت أداء أسواق المال العربية خلال تعاملات ،يوم الأحد، مستهل الأسبوع ، حيث ارتفعت بورصتي الكويت ومسقط ، بينما انخفظت مؤشرات بورصات مصر،قطر، السعودية، البحرين والأردن.

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي و أبوظبي إجازة أسبوعية اليوم ، علي أن يستأنفوا تداولاتهم غدا الاثنين.





ارتفع مؤشرا السوق الأول لبورصة الكويت

اختتمت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد مرتفعة، مدعومة بنمو 10 قطاعات.

ارتفع مؤشر السوق الأول 0.42%، وزاد "العام" 0.45%، وصعد المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بواقع 0.69% و0.57% على التوالي، عن مستوى الأربعاء الماضي.

يُشار إلى أن بورصة الكويت كانت في عطلة رسمية يوم الخميس الماضي؛ احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف.

بلغت قيمة التداول في البورصة بجلسة اليوم 31.87 مليون دينار، وزعت على 164.86 مليون سهم، بتنفيذ 8.76 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 10 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.32%، بينما تراجع قطاعا الطاقة والسلع الاستهلاكية بنسبة 3.57% و0.29% على التوالي، فيما استقر قطاع الرعاية الصحية وحيداً.

وتصدر سهم "تحصيلات" ارتفاعات الأسهم البالغ عددها 75 سهماً بنمو 46.67%، بينما تراجع 35 سهماً في مقدمتها "أولى تكافل" بـ13.64%، واستقر سعر 12 سهماً.

وجاء سهم "جياد" المتراجع 5.98% نشاط الكميات بـ15.58 مليون سهم، بينما تصدر "أجيليتي" السيولة بقيمة 3.44 مليون دينار، بنمو 0.54%.





ارتفاع مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.13%

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم تعاملاته عند مستوى 4699.08 نقطة بارتفاع بلغ 20.9 نقطة، وبنسبة 0.45 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4678.13 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونًا و483 ألفًا و505 ريالات عُمانية، منخفضة بنسبة بلغت 51.4 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول التي بلغت 3 ملايين و51 ألفًا و13 ريالًا عُمانيًّا.البورصة

المصرية تخسر 4 مليار جنيه ختام التعاملات

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى جلسات شهر أكتوبر، بتراجع للمؤشرات باستثناء "إيجي إكس 70"، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء، وسط تداولات تصل إلى 1.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.369 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 20054 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 24135 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 8395 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 3789 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 5640 نقطة.



تراجع سوق الأسهم السعودية في أولى جلسات أكتوبر

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد (أولى جلسات شهر أكتوبر) باللون الأحمر، ليسجل تراجعه الثاني على التوالي، بضغط قطاعي الطاقة والمواد الأساسية، وسط تدني السيولة.

وأغلق المؤشر العام للسوق "تاسي" متراجعاً بنسبة 0.14%، بخسائر بلغت 15.79 نقطة، هبط بها إلى 11,040.17 نقطة.

وتراجعت قيم التداول إلى 4.08 مليار ريال، مقابل 6.26 مليار ريال بالجلسة السابقة، وهبطت كميات التداول إلى نحو 143.25 مليون سهم، مقارنة بـ 181.09 مليون سهم، بنهاية جلسة الخميس الماضي.

وجاء إغلاق 11 قطاعا باللون الأحمر، بصدار قطاع المرافق العامة الذي هبط 1.08%، تلاه قطاع الطاقة بنسبة 0.84%، وسجل قطاع المواد الأساسية تراجعا هامشيا بلغت نسبته 0.07%.

وشهدت بقية القطاعات أداء إيجابيا، وتصدر قطاع تجزئة الأغذية المكاسب بعد صعوده 0.88%، وارتفع الاتصالات 0.08%، وارتفع قطاع البنوك 0.02%.

وعلى صعد أداء الأسهم، شملت الخسائر 135 سهما، تصدرها سهم "ريدان"، بنسبة تراجع بلغت 3.8%، وجاء إغلاق 0.79 سهما باللون الأخضر، بصدارة سهم "السعودي الألماني الصحية" الذي قفز 8.35%.

وتصدر سهم "لومي" نشاط الأسهم بالقيمة، بنحو 410.86 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "دار الأركان" بكمية تداول بلغت 12 مليون سهم.

وشهد السوق الموازي ارتفاعا هامشيا، ليغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعا 0.04%، مضيفا 8.33 نقطة إلى رصيده، هبطت به إلى مستوى 22,698.64 نقطة.

وتصدر سهم "القمم" المكاسب، بعد أن قفز بنسبة 29.93%، وسجل سهم "أكاديمية التعلم" أعلى الخسائر بنسبة تراجع بلغت 6.63%.



بورصة قطر تغلق على إنخفاض

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.35 %، وبواقع 35.80 نقطة، ليصل إلى مستوى 10216.15 نقطة.

وجرى خلال جلسة اليوم، تداول 197 مليونًا و873 ألفًا و105 أسهم، بقيمة 414 مليونًا و15 ألفًا و450.687 ريالًا.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 601 مليار و147 مليونًا و139 ألفًا و799.470 ريالًا، مقارنة بـ 603 مليارات و952 مليونًا و503 آلاف و673.950 ريالًا، في الجلسة السابقة

مؤشرا البحرين يقفلان على انخفاض

أقفل مؤشر البحرين العام، اليوم عند مستوى 1,937.12 بانخفاض قدره 2.01 نقطة، عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 725.53 بانخفاض قدره 2.25 نقطة، عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة 805 آلاف و518 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 348 ألفًا و439 دينارًا بحرينيًا تم تنفيذها من خلال 57 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.06% ، لتنهي تداولاتها عند 2412.58 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 7.4 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 6.0 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2765 صفقة.