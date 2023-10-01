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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

برلماني: الدولة نجحت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي خلال 10 سنوات

النائب طارق شكري
النائب طارق شكري

قال  النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، إن إعمار الأرض عنوان أي تنمية اقتصادية في أي دولة سواء أسيا أو الخليج أو أوروبا، مشيرًا إلى أن  الدولة نجحت في زيادة مساحة المعمور من 7 لـ14 خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا يعد تجربة نجاح استثنائية. 


وتابع "شكري"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأجد،  أن الدولة نجحت في رفع نسبة تغطية الصرف الصحي من 11% لـ43 خلال 10 سنوات فقط، وهذا يعني أن الدولة نجحت في رفع نسبة التغطية بنسبة 4 أضعاف، كما أن مبادرة "حياة كريمة" تهدف لرفع هذه النسبة لـ100%. 


وتابع أن جميع المواطنين يشعرون بما يحدث من تنمية في كافة المجالات، حيث نجحت الدولة في ملف الصرف الصحي فقط في تغطية ثلث الشعب المصري بخدمات الصرف الصحي، خلاف إدخال الغاز الطبيعي وخلافه من رفع كفاءة المدارس، معقبًا: "مشروع حياة كريمة إنساني في المقام الاول وتكلفته تزيد عن 1.2 ترليون جنيه".


 وأضاف أن الدولة نجحت في إنشاء 500 ألف وحدة سكنية وجاري تنفذ 500 ألف وحدة خلال 10 سنوات فقط، وعدد المتقدمين للحصول على هذه الوحدات في تنازل، وهذا يعني أن الدولة نجحت بصورة كبيرة في سد الطلب على الوحدات السكانية.

برلماني النائب طارق شكري

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