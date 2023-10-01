الداخلية التركية تكشف تفاصيل جديدة حول الهجوم الإرهابي في أنقرة

نشرت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، تفاصيل جديدة حول الهجوم الإرهابي في العاصمة أنقرة.

وأعلنت الداخلية التركية، أن أحد منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة عضو في حزب العمال الكردستاني.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، بأن حزب العمال الكردستاني تبنى الهجوم الإرهابي في العاصمة أنقرة.

بدورها، أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، بأن موقعا إخباريا مقربا من حزب العمال الكردستاني أكد أن مجموعة تسمى "كتيبة الخالدون" نفذت تفجيرا في أنقرة.

وشن مجهولان، اليوم الأحد، هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، وذلك بمحيط مقر البرلمان الذي كان منتظراً حضور الرئيس رجب طيب أردوغان جلسته الافتتاحية ظهراً.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الوزارة، ونفذه عنصران أحدهما فجّر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجّر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".

بدوره، شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في جلسة البرلمان التركي خلال افتتاح أعمال الدور التشريعي الجديد بعد الهجوم الإرهابي الفاشل الذي طال مقر وزارة الداخلية التركية.

وأدان أردوغان في كلمة له أمام البرلمان الهجوم الإرهابي الفاشل، وقال إن بلاده ستواصل الحرب ضد التنظيمات الإرهابية، مضيفا “سنقضي على آخر إرهابي داخل حدود بلادنا وخارجها”.