الداخلية التركية: العثور على اكتشاف خطير في مكان الهجوم الإرهابي بأنقرة

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، عن اكتشاف نحو 10 كيلوجرامات من المتفجرات والأسلحة في موقع محاولة تنفيذ هجوم إرهابي وسط أنقرة.

ونشرت وزارة الداخلية التركية، تفاصيل جديدة حول الهجوم الإرهابي في العاصمة أنقرة.

وأعلنت الداخلية التركية، أن أحد منفذي الهجوم الإرهابي في أنقرة عضو في حزب العمال الكردستاني.

وشن مجهولان، هجوماً بالقنابل على وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة، اليوم الأحد، وذلك بمحيط مقر البرلمان الذي كان منتظراً حضور الرئيس رجب طيب أردوغان جلسته الافتتاحية له، ظهرا.

وكشف وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، تفاصيل الهجوم الإرهابي الذي استهدف مقر الوزارة، ونفذه عنصران أحدهما فجّر نفسه والآخر تم القضاء عليه.

وقال وزير الداخلية، في بيان، إن "هجوم أنقرة وقع في الساعة 09.30، ونفذه إرهابيان كانا يقودان سيارة، أمام بوابة مدخل مديرية الأمن الرئيسية التابعة لوزارة الداخلية، أحدهما فجّر نفسه داخل السيارة والآخر تم تحييده".