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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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وزير الاتصالات: انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يشمل 3 عناصر مهمة

وزير الإتصالات
وزير الإتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن انتقال الحكومة إلى  العاصمة الإدارية الجديدة يشمل 3 عناصر مهمة، مشيرا إلى أن العنصر الأول، هو “التطبيقات” بشقيها التخصصي والتشاركي.

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وأضاف "طلعت" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أن العنصر الثاني هو “البنية التحتية” بتكلفة تجاوزت 800 مليون دولار، للأجهزة فقط، بخلاف البناء الخرساني، وتجهيز المكان الذي تكلف المليارات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن العنصر الثالث، هو “ربط المباني الحكومية بعضها ببعض”، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تمتلك 35 ألف مبنى حكومي، وكان لا بد من ربطها ببعضها البعض؛ لضمان استمرارية الخدمة وثباتها.

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