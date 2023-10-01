السيد القصير: وفرنا احتياجات المصريين من المنتجات الزراعية بشكل كبير

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم توفير احتياجات الشعب المصري من المنتجات الزراعية بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

وأضاف "القصير" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أنه تم البدء في ممارسات زراعية لتوفير المياه بشكل أكبر من السابق، موضحاً أنه تم العمل كثيراً علي مشاريع الثروة الحيوانية.

وأوضح وزير الزراعة، أن تم الوصول لـ 43 ألف مستفيد من مشروع البتلو و500 ألف رأس ماشية وأصبح التمويل المتاح لهذا المشروع 8 مليارات جنيه، بعدما كان 300 مليون جنيه، لافتاً إلي أن هذا المشروع يوفر اللحوم بنسبة 60%.