عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القصير: تغطية احتياجات المزارعين من التقاوي المعتمدة لأصناف القمح بنسبة 100% لأول مرة

وزير الزراعة
وزير الزراعة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم توفير تقاوي القمح المعتمدة للمزارعين بنسبة 100% تغطي جميع احتياجات المزارعين وهناك فائض للتصدير أيضا وهناك دول كثيرة جداً تطلب هذه التقاوي نظرا لجودتها.

txt

وزير الزراعة: تكلفة مشروعات التوسع الأفقي للفدان الواحد 250 ألف جنيه

txt

قدامك فرصة تتكلم في موضوع القصب كويس.. السيسي يقاطع وزير الزراعة على الهواء| فيديو

وأضاف "القصير" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أنه تم البدء في ممارسات زراعية لتوفير المياه بشكل أكبر من السابق، موضحاً أن تم العمل كثيراً علي مشاريع الثروة الحيوانية.

وتابع السيد القصير، أن المشروع القومي البتلو موجه بصفة أساسية لصغار المربين والمزارعين والهدف منه حياة كريمة للمربي والمزارع.

وأوضح وزير الزراعة، أن تم الوصول لـ 43 ألف مستفيد من مشروع البتلو و500 ألف رأس ماشية وأصبح التمويل المتاح لهذا المشروع 8 مليارات جنيه، بعدما كان 300 مليون جنيه، لافتاً إلي أن هذا المشروع يوفر اللحوم بنسبة 60%.

استصلاح الاراضى التقاوي المعتمدة الثروة الحيوانية السيد القصير وزير الزراعة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير توفير تقاوى توفير المياة حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

الوطنية للانتخابات: أجهزة تابلت إضافية بمكاتب التوثيق لمواجهة زحام استخراج "تأييد مرشحي الرئاسة"

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

السعودية .. نداء عاجل من "الغذاء والدواء" بشأن القهوة

ترشيحاتنا

السيسي: إلقاء مياه الصرف ببحيرة المنزلة تسبب في تعطيل زراعة 250 ألف فدان

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

الرئيس: تطهير 250 فدانا بالبحيرات لزيادة إنتاج الأسماك استغرق 5 سنوات

لدينا اكتفاء ذاتي.. وزير الزراعة: ننتج 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة سنويا

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط بالقرب من هذه الدولة

ملايين في رحلة الوداع.. كيف تناولت الصحافة العالمية جنازة جمال عبدالناصر ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافر يثير الجدل بعد إخفائه كاميرا صغيرة داخل أمعته بمطار أمريكي

في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

فيديو

كارثة قادمة بسبب كوفيد.. وتأثير خطير على المخ| ما القصة؟

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ