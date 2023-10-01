القصير: تغطية احتياجات المزارعين من التقاوي المعتمدة لأصناف القمح بنسبة 100% لأول مرة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم توفير تقاوي القمح المعتمدة للمزارعين بنسبة 100% تغطي جميع احتياجات المزارعين وهناك فائض للتصدير أيضا وهناك دول كثيرة جداً تطلب هذه التقاوي نظرا لجودتها.

وأضاف "القصير" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أنه تم البدء في ممارسات زراعية لتوفير المياه بشكل أكبر من السابق، موضحاً أن تم العمل كثيراً علي مشاريع الثروة الحيوانية.

وتابع السيد القصير، أن المشروع القومي البتلو موجه بصفة أساسية لصغار المربين والمزارعين والهدف منه حياة كريمة للمربي والمزارع.

وأوضح وزير الزراعة، أن تم الوصول لـ 43 ألف مستفيد من مشروع البتلو و500 ألف رأس ماشية وأصبح التمويل المتاح لهذا المشروع 8 مليارات جنيه، بعدما كان 300 مليون جنيه، لافتاً إلي أن هذا المشروع يوفر اللحوم بنسبة 60%.