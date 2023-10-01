عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قدامك فرصة تتكلم في موضوع القصب كويس.. السيسي يقاطع وزير الزراعة على الهواء| فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يواجه تحديات مزمنة منذ قديم الزمن.

وأضاف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "مصر رقم واحد على مستوى العالم في متوسط إنتاجية وحدة المساحة في القمح في الإنتاج الربيعي ورقم 4 على المستوى الربيعي والشتوي".

وأشار إلى ان: "الأرز في مصر رقم 2 على مستوى العالم في إنتاج وحدة المساحة"، متابعا: "تم عمل أول محطة لشتلات القصب في كوم أمبو على مساحة 26 فدان بتكلفة 360 مليون جنيه بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون شتلة في العام".

وقاطع الرئيس السيسي وزير الزراعة، أثناء استعراض محطات إنتاج شتلات القصب، قائلا: "أنت عندك فرصة.. اتكلم في موضوع القصب كويس، فيه عندك 350 ألف فدان بيتزرعوا بكميات مياه ضخمة".

واضاف: "أنت عندك فرصة تقول للناس في الصعيد إن الـ 350 ألف فدان اللي بيزرعوهم بالطريقة بتاعتنا؛ بيستهلكوا كميات مياه ممكن تزرع مليون فدان".
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

انفصال محمد رشاد عن خطيبته غادة فتحي| خاص

أحمد حسن يفجر مفاجأة عن مهاجم الأهلي الجديد.. تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي رسميا

الأهلي يخطف نجم الزمالك.. صفقة جديدة تسبب صدمة لجمهور الأبيض

الوطنية للانتخابات: أجهزة تابلت إضافية بمكاتب التوثيق لمواجهة زحام استخراج "تأييد مرشحي الرئاسة"

لمدة 4 مواسم.. تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة من الزمالك

انفجار تركيا.. قوات الأمن تلاحق مراسل القاهرة الإخبارية على الهواء في أنقرة.. فيديو

ترشيحاتنا

الرئيس: تطهير 250 فدانا بالبحيرات لزيادة إنتاج الأسماك استغرق 5 سنوات

لدينا اكتفاء ذاتي.. وزير الزراعة: ننتج 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة سنويا

زلزال قوي يضرب البحر المتوسط بالقرب من هذه الدولة

ملايين في رحلة الوداع.. كيف تناولت الصحافة العالمية جنازة جمال عبدالناصر ؟

كارثة قادمة بسبب كوفيد.. وتأثير خطير على المخ| ما القصة؟

القصير: تغطية احتياجات المزارعين من التقاوي المعتمدة لأصناف القمح بنسبة 100% لأول مرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافر يثير الجدل بعد إخفائه كاميرا صغيرة داخل أمعته بمطار أمريكي

في اليوم العالمي للقهوة .. فوائد مذهلة وهذا ما تفعله بجسمك

3 أيام متتالية مدفوعة الأجر.. الإجازات الرسمية بشهر أكتوبر والمتبقية لنهاية العام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجبن القريش؟

فيديو

طابور الصباح اتغير.. مقطع فيديو يثير الجدل لطلاب بأول أيام الدراسة

«كانت كده بقت كده» .. طفرة في قطاع الكهرباء خلال 10 سنوات من حكم الرئيس السيسي |فيديوجراف

مفاجأة.. لقاء سويدان تعلق على واقعة صفعها ميدو عادل

نشاط زلزالي مدمر.. العالم الهولندي يحذر من 3 أيام في شهر أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ