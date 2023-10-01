قدامك فرصة تتكلم في موضوع القصب كويس.. السيسي يقاطع وزير الزراعة على الهواء| فيديو

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة يواجه تحديات مزمنة منذ قديم الزمن.

وأضاف السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال فعاليات جلسات اليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن "بين الرؤية والإنجاز"، بحضور الرئيس السيسي،: "مصر رقم واحد على مستوى العالم في متوسط إنتاجية وحدة المساحة في القمح في الإنتاج الربيعي ورقم 4 على المستوى الربيعي والشتوي".

وأشار إلى ان: "الأرز في مصر رقم 2 على مستوى العالم في إنتاج وحدة المساحة"، متابعا: "تم عمل أول محطة لشتلات القصب في كوم أمبو على مساحة 26 فدان بتكلفة 360 مليون جنيه بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 مليون شتلة في العام".

وقاطع الرئيس السيسي وزير الزراعة، أثناء استعراض محطات إنتاج شتلات القصب، قائلا: "أنت عندك فرصة.. اتكلم في موضوع القصب كويس، فيه عندك 350 ألف فدان بيتزرعوا بكميات مياه ضخمة".

واضاف: "أنت عندك فرصة تقول للناس في الصعيد إن الـ 350 ألف فدان اللي بيزرعوهم بالطريقة بتاعتنا؛ بيستهلكوا كميات مياه ممكن تزرع مليون فدان".

