وزير الزراعة: تكلفة مشروعات التوسع الأفقي للفدان الواحد 250 ألف جنيه

أكد السيد القصير وزير الزراعة، أن لدينا مشروعات كبرى نعمل على تنفيذها، مضيفا أن تكلفة مشروعات التوسع الأفقي في الزراعة تصل لـ 250 ألف جنيه للفدان الواحد.

وأضاف وزير الزراعة، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن مشروع شمال ووسط سيناء يستهدف 460 ألف فدان من الأرض الزراعية، لافتا إلى أن هناك مشروعات زراعية مختلفة في كل المحافظات.

https://youtube.com/live/CFSIne3aXjs?si=-iAZce0iObOf0phN



وتابع السيد القصير وزير الزراعة، أن جائحة كورونا وأزمة الروسية الأوكرانية أثرتا بشكل كبير على القطاع الزراعي والأمن الغذائي، مستدركا أن النمو السكاني المتزايد قلل نصيب الفرد من الأرض الزراعية.