وزير الاتصالات: ننفذ خطة لربط المدارس بشبكة الألياف الضوئية

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنه تم مضاعفة أبراج شبكات المحمول باستثمارات قدرها 110 مليارات جنيه، مضيفا أن تقوية شبكة الإنترنت تمت باستثمارات قدرها 150 مليار جنيه.

وأضاف وزير الاتصالات، في كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة دي إم سي، مساء اليوم الأحد، أننا بدأنا تنفيذ خطة لربط المدارس بشبكة الألياف الضوئية، ونعمل على ربط كل منازل حياة كريمة بشبكة الألياف الضوئية.

وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنه تم الانتهاء من تطوير مكاتب البريد في كل قرى حياة كريمة، لافتا إلى أننا نعمل على نشر الثقافة الرقمية في قري حياة كريمة.