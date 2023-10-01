حلا الترك: كنت مترددة من تجسيد دور سكر

أعربت الفنانة حلا الترك عن سعادتها بتجربة أول عمل سينمائي غنائي لها.

وقالت حلا الترك ل"صدي البلد": انها كانت مترددة من قبول فيلم سكر لأنه عمل إنتاجي ضخم ويتطلب مجهود كبير ، لكنها تقبلته فى النهاية لأنه سيكون هو الأهم على الإطلاق.

وقد أعلنت "مجموعة MBC" عن إنتاجها لأول فيلم سينمائي غنائي وهو الفيلم الأول من عدة أفلام تحمل اسم "سكّر"، من رؤية وكلمات النص الغنائي لهبة مشاري حمادة، وإخراج تامر مهدي.



قصة فيلم سكر

وفيلم سكر مستوحي من رواية "Daddy Longs Legs" العالمية الشهيرة بـ "صاحب الظل الطويل"، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون في دار للأيتام ويتعاونون معاً لمواجهة ظروفهم الحياتية.



أبطال فيلم سكر

والفيلم من بطولة كل من النجمة حلا الترك، معتز هشام، بافلي ريمون، ياسمين العبد، وديمه أحمد، محمد حربي، هاجر محمد، الفنانة القديرة ماجدة زكي، نجم الكوميديا محمد ثروت ، ويشارك في البطولة النجوم: ريهام الشنواني، إسلام إبراهيم، ياسر الطوبجي، عباس أبو الحسن.