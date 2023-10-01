وزير الاتصالات: وفرنا مبادرات التدريب في كافة أنحاء الجمهورية| فيديو

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن أهالينا وشبابنا في كثير من الأحيان، يقيمون في قرى ومراكز صغيرة في مختلف أنحاء الجمهورية، وربما لا يكون فيها فرص عمل كافية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأضاف "طلعت" خلال كلمته في مؤتمر حكاية وطن، أنه تم إتاحة مبادرات التدريب لجميع الشباب في مختلف أنحاء الجمهورية والتأكد من قدراتهم على المنافسة خارج مصر.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت، أن المستهدف الثالث من بناء القدرات هو صناعة التعييد وهي صناعة تشهد الآن تحولاً ضخماً، وهذه الصناعة تقوم على أن شركة من الشركات العالمية العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تقيم مركزا متخصصا في أحد هذه الأطياف أو الأنشطة في دولة أخرى.