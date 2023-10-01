الاتصالات: نمتلك فرصة لجعل مصر مقصدا عالميا في مجال صناعة التعهيد

قال عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إننا نمتلك لدينا فرصة كبيرة لتصبح مصر مقصدا للشركات العالمية في مجال صناعة التعهيد، متابعا “هناك طلب نتزايد على المتخصصين في إنشاء منظومات برمجية للتحكم في السيارات الكهربائية”.

وأضاف "عمرو طلعت" خلال كلمته بـ مؤتمر حكاية وطن" بحضور الرئيس السيسي، أننا وضعنا استراتيجية متكاملة، لنشر العلم والمهارات والثقافة الرقمية، لدينا مجموعة من المبادرات لنشر الوعي الرقمي في كافة مراحل التعليم الأساسي والجامعي.

وأكد “نوفر مبادرات لإكساب خريجي الجامعات الغير تكنولوجية مهارات قطاع الاتصالات”، مختتما “القطاع أصبح قادرا على استيعاب كافة التخصصات، ولذلك نستهدف والالتحاق بوظائف ذات قيمة عالية”.

