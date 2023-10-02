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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 287 محضرا تموينيا والتحفظ علي 50 كرتونة زبيب في دمياط

محض
محض

تابعت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية لمتابعة حركة السلع بالأسواق والمنظومة التموينية خلال الأسبوعين الماضيين..

حيث تلقت تقريراً باجمالي عدد المحاضر التي سجلتها المديرية باجمالى ٢٨٧ محضرا ، و التحفظ علي ٥٠ كرتونة زبيب مصري لا تحمل تاريخ انتاج، وضبط مخالفات غش تجاري بالامتناع عن بيع السكر.

وفي السياق ذاته أشارت المديرية فى البيان الصادر عنها ان المحاضر تم تحريرها لوجود مخالفات تتعلق بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة والاستيلاء علي مال عام بالمخابز ، وأيضًا الاعلان عن الاسعار، وتصرف فى مقررات تموينية، وعدم شهادات صحية، وأوكازيون وهمى، وكذلك بيع لحوم مكشوفة، وسلع مجهولة المصدر، وتعبئة مواد غذائية بورق مطبوعات وأكياس سوداء بالمخالفة للاشتراطات الصحية، عدم الإعلان عن السلع المخزنة في الأسواق، كما تم تحرير عدة محاضر لعدم الاعلان عن اسعار الغاز

ميناء دمياط يفوز بجائزة الحد من المخالفات المحررة للسفن

دمياط الأوزان المقررة الاسواق التموين والتجارة الداخلية الإعلان عن الأسعار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط المنظومة التموينية أوكازيون وهمي مديرية التموين والتجارة الداخلية

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