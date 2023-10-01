ميناء دمياط يفوز بجائزة الحد من المخالفات المحررة للسفن

فاز ميناء دمياط بجائزة لجهوده في تنفيذ الإجراءات الخاصة للحد من المخالفات التي قد تتعرض لها السفن الأجنبية أثناء ارتيادها للميناء تتويجاً لجهود هيئة ميناء دمياط في العديد من المجالات التي تتعلق بتقديم خدمات متميزة للسفن المترددة على الميناء.

جاء ذلك خلال مشاركة الهيئة باحتفالية اليوم البحري العالمي 2023 التي أقيمت تحت رعاية وزير النقل بالإسكندرية كامل الوزير تحت شعار (اتفاقية ماربول في عامها الخمسين – التزامنا يتواصل ) بحضور رئيس قطاع النقل البحري ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري ورئيس مصلحة الجمارك المصرية ورئيس الجهاز التنفيذي لتنظيم إدارة المخلفات ممثلاً عن وزيرة البيئة ورئيس اتحاد غرف الملاحة العربية وممثلين عن الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من رؤساء ونواب هيئات الموانئ المصرية ولفيف من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وخبراء النقل البحري وكبرى الخطوط والتوكيلات الملاحية والشخصيات العامة.

ومثل هيئة ميناء دمياط رئيس مجلس الإدارة أحمد حواش والذي قام بتسليم جائزة ميناء دمياط لهذا العام إلى مدير إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية بالهيئة المهندس نجيب محمد السيد وذلك لدوره الفعال ومجهوداته المبذولة في تنفيذ الإجراءات الخاصة بالحد من المخالفات التي قد تتعرض لها السفن المترددة على الميناء وهو الأمر الذى يعزز الصورة الإيجابية لميناء دمياط أمام المنظمة البحرية العالمية ( IMO ) وأمام عملاء الميناء من كبرى الخطوط العالمية.

من جانبه أوضح أحمد حواش أن مشاركة ميناء دمياط في اليوم البحري العالمي لهذا العام والذى يعقد تحت شعار ( اتفاقية ماربول في عامها الخمسين – التزامنا يتواصل ) يعكس اهتمام الهيئة بالتوافق التام مع أهداف المنظمة البحرية العالمية ( IMO ) لحماية البيئة البحرية من تأثير الشحن البحري ومنع التلوث الناجم عن السفن وهو ما يأتي متفقاً مع الخطوات التي اتخذتها هيئة ميناء دمياط وكان من أهمها النجاح في مجال تطبيق عدد من المنظومات التكنولوجية الحديثة والتي كان لميناء دمياط السبق في تطبيقها بين الموانئ المصرية وعلى رأسها تطبيق منظومة التراكي الآني للسفن (JIT)، ومنظومة إمداد السفن المتراكية بالطاقة الكهربائية (OPS)، بغرض الحد من الانبعاثات الضارة بيئياً من السفن، هذا إلى جانب تطبيق المعايير الدولية والمحلية لحماية البيئة في إطار منظومة متكاملة دائمة التحديث وفقاً لسياسات بيئية فعالة بالتعاون مع الجهات المعنية والتشاور مع مجتمع الميناء.

كما تم التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجهاز شئون البيئة لإنشاء مرصد بيئي متكامل على مساحة 180 مترا مربعا داخل الميناء يعمل على القياسات البيئية المتنوعة وتم ربطه بالشبكة القومية للرصد البيئي داخل مصر ويتميز بأنه مرصد متكامل يتم من خلاله إجراء جميع القياسات البيئية المتعارف عليها دولياً، إلى جانب وجود محرقتين للتخلص من جميع المخلفات ومحطتين معالجة لمياه الصرف الصحي، كما تم تزويد الميناء بأحدث الوحدات البحرية والمعدات المساعدة لمكافحة التلوث البحري، وتدريب العاملين في مجال حماية البيئة البحرية بأحدث الوسائل والأساليب وفقاً لخطة طوارئ موضوعة مسبقا بالتعاون مع هيئة السلامة البحرية وجهاز شئون البيئة.