الاتصالات: وقعنا اتفاقيات مع شركات جديدة بعدد 60 ألف متخصص لإقامة مراكز تعهيد

أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن الشركات العالمية تحرص على إقامة مراكز تعهيد لها في مصر، مضيفا أن

وقعنا اتفاقيات مع شركات جديدة بعدد ٦٠ ألف متخصص لإقامة مراكز تعهيد في مصر.



وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات، في كلمة له في مؤتمر حكاية وطن، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأحد، أن نستهدف توفير حاضنات ومراكز لتدريب الشباب، متابعا أن نستهدف توفير مراكز لتدريب الشباب في كل محافظات الجمهورية.

وأضاف وزير الاتصالات، أن بدأنا تنفيذ خطة لربط المدارس بشبكة الألياف الضوئية، متابعا أن نعمل على ربط كل منازل حياة كريمة بشبكة الألياف الضوئية.



وتابع عمرو طلعت وزير الاتصالات، أن الانتهاء من تطوير مكاتب البريد في كل قرى حياة كريمة، لافتا إلى أن نعمل على نشر الثقافة الرقمية في قري حياة كريمة.



