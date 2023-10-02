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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تروج له الممثلة الهندية أنوشكا شارما.. وان بلس تستعد لإطلاق هاتف قابل للطي

هاتف وان بلس القابل
هاتف وان بلس القابل للطي OnePlus Open

تستعد شركة OnePlus “وان بلس” الصينية إطلاق هاتف جديد قابل للطي خلال الفترة المقبلة، حيث نشرت عدة تسريبات مقاطع فيديو تظهر الممثلة الهندية، أنوشكا شارما تروج للهاتف تمهيدا لإطلاقه. 

 

وبحسب تقرير من موقع GizChina فإن شركة OnePlus تتخذ نهجًا فريدًا للكشف عن هاتفها القابل للطي القادم، وبدلاً من الإعلان التقليدي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قدمت الشركة نموذجًا أوليًا للجهاز للممثلة الهندية الشهيرة أنوشكا شارما. 

وفقا للموقع فإن مقاطع الفيديو تقول إنه تم رصد أنوشكا شارما "عن غير قصد" وهي تعرض هاتف وان بلس القابل للطي في مقطعي فيديو منفصلين، نشرهما العديد من المصورين، ومن المحتمل أن يتم إطلاق الهاتف في الهند الشهر المقبل.

وتوفر مقاطع الفيديو أفضل نظرة "عملية" على هاتف وان بلس القادم والذي من المحتمل أن يكون اسمه OnePlus Open، وسيتميز الهاتف بشاشة داخلية من نوع AMOLED قابلة للطي قياس 7.8 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وشاشة خارجية من نوع AMOLED قياس 6.3 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز. 

وسيعمل هاتف وان بلس القابل للطي "OnePlus Open" بمعالج من نوع  Snapdragon 8 Gen 2 SoC من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، مع ما يصل إلى 16 جيجابايت رام من ذاكرة الوصول العشوائي و 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.  

وسيحتوي OnePlus Open على كاميرا أساسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا مقربة بدقة 64 ميجابكسل، بالإضافة إلى بطارية بسعة 4800 مللي أمبير مع شحن سريع SuperVOOC بقوة 67 وات. 

 

 

 

 

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