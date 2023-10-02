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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بسعر مناسب جدا.. أفضل موبايل أوبو Oppo بمعالج كوالكوم

هاتف أوبو Oppo A76
هاتف أوبو Oppo A76

يتميز هاتف Oppo A76 من شركة أوبو الصينية بعدد من المواصفات الكبيرة أبرزها معالج قوي من شركة كوالكوم الأمريكية مع بطارية كبيرة سعة 5000 مللي أمبير، مع سعر مناسب للغاية بالنسبة للشباب والفئة المتوسطة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الهواتف. 

 

وجاء Oppo A76 بشاشة مقاومة للمياه والغبار عالية الدقة من نوع IPS LCD، قياس 6.56 بوصة، وجودة + FHD ، ودقة 720 × 1612 بكسل، تدعم معدل تحديث 90 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة على جانب الشاشة، وألوان الأزرق والأسود.


ويقدم Oppo A76  كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية تأتي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر للعمق بدقة 2 ميجابكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

 

ويحتوي Oppo A76 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 وات ، مع منفذ للشحن من نوع USB Type-C 2.0 ، مع تقنية GPS ، وبلوتوث Bluetooth 5.0 .

ويعمل Oppo A76 بمعالج من نوع Snapdragon 680 من شركة كوالكوم الأمريكية، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع  UFS 2.1 وبسعة 128 جيجابايت، مع نظام التشغيل أندرويد.

 

ويبدأ سعر Oppo A76 في السوق المصري من حوالي 7 آلاف و100 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

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