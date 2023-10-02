تعرف على أرخص سعر لـ هاتف آيفون iPhone 13 في السوق

يعد هاتف iPhone 13 من شركة أبل الأمريكية واحدا من أكثر هواتف آيفون طلبا، حيث كان الهاتف الأكبر طلبا في هواتف آيفون العام الماضي 2022، نظرا لما يقدمه من قيمة كبيرة مع مواصفات متميزة للغاية وسعر مناسب نسبيا عن باقي هواتف سلسلة iPhone 13 و iPhone 14.

ومع ارتفاع أسعار الهواتف عالميا وتحديدا هواتف آيفون يبحث الكثير من راغبي الشراء عن أرخص سعر للهواتف، ونقدم فيما يلي أرخص سعر لهاتف آيفون iPhone 13 :

ويبدأ سعر هاتف آيفون iPhone 13 في السوق المصري من حوالي 29 ألف و 77 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

جاء هاتف آيفون iPhone 13 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super Retina XDR OLED، قياس 6.1 بوصة، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، ومعيار IP68، مع “نوتش” بحجم للكاميرا الأمامية، وحماية ضد الخدش.

ويقدم هاتف آيفون iPhone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية تأتي بمستشعر بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا ultra wide بقدة 12 ميجابكسل، تدعم تصوير الفيديو بدقة 4K حتى 60 إطارا في الثانية، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل.

ويحتوي هاتف آيفون iPhone 13 على بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي، كما يتميز الهاتف بمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة.

ويعمل هاتف آيفون iPhone 13 بمعالج A15 Bionic من إنتاج شركة أبل، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام، متصلة مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128، و256 و 512 جيجابايت.