عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تعرف على أرخص سعر لـ هاتف آيفون iPhone 13 في السوق

هاتف آيفون iPhone
هاتف آيفون iPhone 13

يعد هاتف iPhone 13 من شركة أبل الأمريكية واحدا من أكثر هواتف آيفون طلبا، حيث كان الهاتف الأكبر طلبا في هواتف آيفون العام الماضي 2022، نظرا لما يقدمه من قيمة كبيرة مع مواصفات متميزة للغاية وسعر مناسب نسبيا عن باقي هواتف سلسلة iPhone 13 و iPhone 14. 

 

ومع ارتفاع أسعار الهواتف عالميا وتحديدا هواتف آيفون يبحث الكثير من راغبي الشراء عن أرخص سعر للهواتف، ونقدم فيما يلي أرخص سعر لهاتف آيفون iPhone 13 : 

 

ويبدأ سعر هاتف آيفون iPhone 13 في السوق المصري من حوالي  29 ألف و 77 جنيها، علما بأن السعر يختلف حسب النسخة وأيضا حسب المتجر .

 

جاء هاتف آيفون iPhone 13 بشاشة مقاومة للمياه والغبار من نوع Super Retina XDR OLED، قياس 6.1 بوصة، مع معدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، ومعيار IP68، مع “نوتش” بحجم للكاميرا الأمامية، وحماية ضد الخدش. 

 

ويقدم هاتف آيفون iPhone 13 كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية تأتي بمستشعر بدقة 12 ميجابكسل، مع كاميرا ultra wide بقدة 12 ميجابكسل، تدعم تصوير  الفيديو بدقة 4K حتى 60 إطارا في الثانية، مع كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل. 

 

ويحتوي هاتف آيفون iPhone 13 على بطارية بقوة 3240 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات، يقوم بشحن الهاتف من 0 إلى 50% خلال 30 دقيقة، بالإضافة إلى  الشحن اللاسلكي، والشحن اللاسلكي العكسي، كما يتميز الهاتف بمقاومة الماء حتى عمق 1 متر لمدة 30 دقيقة. 

 

ويعمل هاتف آيفون iPhone 13  بمعالج A15 Bionic من إنتاج شركة أبل، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 4 جيجابايت رام، متصلة مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 128، و256 و 512 جيجابايت.

 

 

iPhone 13 أرخص آيفون هاتف iPhone 13 سعر هاتف iPhone 13 سعر iPhone 13 ارخص سعر ل آيفون iPhone 13 آيفون 13 سعر آيفون iPhone 13 ارخص سعر لـiPhone 13 هواتف آيفون أسعار هواتف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النيران التهمت المبنى بالكامل.. ننشر أول فيديو لحريق مديرية أمن الإسماعيلية

حريق ضخم يلتهم مديرية أمن الإسماعيلية.. الصور الأولى

12 درجة والأمطار تمتد للقاهرة| الأرصاد تفجر مفاجأة عن الطقس ثاني أيام الدراسة

شاكوش سافر معها وخان زوجته| حورية فرغلي تفضح اسم ممثلة مشهورة وراء طلاقهما.. تفاصيل مثيرة

17 حالة اختناق في حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. فيديو وصور

نشوب حريق في مديرية أمن الإسماعيلية

تدفق المياه أعلى الممر الأوسط وتوقف التوربينين.. تطور جديد في سد النهضة

الصحة تدفع بـ30 سيارة إسعاف لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وطوارئ بالمستشفيات

ترشيحاتنا

المباني المحيطة بمديرية أمن الإسماعيلية لم تتضرر من الحريق.. فيديو

صحف السعودية| حريق يلتهم مبني مديرية أمن الإسماعيلية في مصر.. القوات الجوية الملكية تشارك في تمرين درع السِند 2023 مع باكستان

بعد إعلان الجمهوريين ترشحه للانتخابات.. ترامب يقف أمام محكمة نيويورك اليوم

ارتفاع عدد المصابين في حريق مديرية أمن الإسماعيلية إلى 25 شخصًا

القوات المسلحة تدفع بطائرتين لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

القوات المسلحة تدفع بسيارات الإطفاء لموقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صحى.. طريقة اللانشون البيتى

طريقة تحضير الفول الإسكندرانى

بسبب الجنسية| ابن أنغام يضعها بمرمى النيران.. والإعلام الكويتي يهاجمها

بعد معاناتها مع المرض النفسي ل 30 سنة.. اطلالة انيقة غادة عبد الرازق وبنتها واحفادها

فيديو

شاهد كيف تصرفوا.. مياه فيضانات تفاجئ زبائن أحد متاجر نيويورك

حفرة ضخمة غامضة تظهر في المغرب على غرار تركيا.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

مخصماك في أول يوم دراسة.. وصلة رقص جماعي لتلاميذ بمدرسة خاصة

سيول وفيضانات آتية.. مخاوف من تكرار حادث درنة غرب ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: العدالة الاجتماعية أولوية مصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أينما كنتم يصلكم الكيف

علاء سليم

علاء سليم يكتب: اخترناه

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ