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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

دموع ودعوات ولحظات صعبة.. مشاهد إنسانية محزنة من حريق الاسماعيلية اليوم

ادخنة اللهب
ادخنة اللهب

حريق الاسماعيلية اليوم  كان عنوان الهاشتاج الذي تصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤشر البحث جوجل بعد تعرض مديرية أمن الاسماعيلية لحريق ضخم أتى على المبنى كاملا وسط أنباء عن سقوط ضحايا ومصابين.

حريق الاسماعيلية اليوم

وتداول رواد مواقع التواصل صورا وفيديوهات  لحريق الاسماعيلية اليوم، مصحوبة بدعوات وتوسلات للمولى عز وجل أن يلطف بمن كانوا بمنطقة الحريق، بينما بدى على بعضهم الحزن ونزلت دموعه خوفا من وجود ضحايا داخل المبنى المحترق.

وكتب أحدهم متضرعا إلى الله: "اللهم إنا نعوذ بك من فواجع الأقدار !!!! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😢 حريق هائل بمديريه أمن الاسماعليه - اللهم سلم ‎أهلها واحفظها بعينك التي لا تنام وبركتك الذي لا تضام وبقوتك التي لا تُغلب من كل مكروه وسوء اللهم الطف بأهلها و إنا لله و إنا إليه راجعون ربنا يرحم الناس اللي ماتت ويصبر أهاليهم".

وكتب آخر، قائلا: "اندلع حريق ضخم بمقر مديرية أمن محافظة الإسماعيلية في مصر في الساعات الأولى من الاثنين، على ما ذكر شهود عيان ووسائل إعلام مصرية".

نشوب حريق في مديرية أمن الإسماعيلية

حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. عشرات من سيارات الإسعاف تهرول لإنقاذ المصابين

فيما قال آخر: "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عاجل: حريق هائل بمدريه أمن الاسماعليه الآن - اللهم سلم ‎#الاسماعيليه وأهلها واحفظها بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام وبقوتك التي لا تُغلب من كل مكروه وسوء وكل من يريد بنا السوء وسائر البلاد والعباد برحمتك يا ارحم الراحمين يا الله".

حالات اختناق من الدخان

وشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية، حيث هرعت سيارات المطافئ لإخماد الحريق، ومنع امتداده، كما هرعت عشرات من سيارات الإسعاف إلى موقع حريق الاسماعيلية اليوم.

وأعلنت حالة الطوارئ بكافة مستشفيات محافظة الإسماعيلية لعلاج أي مصابين فورا، فيما اللواء محمود توفيق وزير الداخلية مع القيادات الأمنية في الإسماعيلية جهود عمليات الإطفاء والاطمئنان على الأفراد والضباط.

وتقرر تشكيل لجنة أمنية وهندسية وفنية لمعرفة أسباب الحريق وسرعة انتشاره وتفاقمه، وسيتم رفع تقرير مفصل عن أسباب الحريق إلى وزير الداخلية مباشرة- وفقا لموقع "العربية'.

وأصيب 17 شخصا بحالات اختناق، في حريق مديرية أمن الإسماعيلية الذي اندلع بالمبني في الساعات الأولى من صباح اليوم، وجاري البحث عن المحتجزين.

وفور نشوب الحريق، بدأت عمليات إخلاء سريعة لأفراد وعناصر شرطية من داخل مديرية الأمن، فيما أكد شاهد عيان سقوط مصابين جراء الحريق، مشيرا إلى تواجد عناصر وأفراد داخل المديرية بالداخل وقت اندلاع الحريق الكبير.

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