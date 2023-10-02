حريق مديرية أمن الإسماعيلية.. عشرات من سيارات الإسعاف تهرول لإنقاذ المصابين

هرولت عشرات من سيارات الإسعاف، إلى موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية الهائل لإنقاذ المصابين وحالات الاختناق في الحريق.

وتحاول عشرات من سيارات الإطفاء السيطرة على الحريق الذي نشب في مبنى المديرية في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وشب حريق هائل في الساعات الأولى من صباح اليوم بمبنى مديرية أمن الإسماعيلية.

وهرعت سيارات المطافئ لإخماد الحريق، ومنع امتداده، كما هرعت عشرات من سيارات الإسعاف للتعامل مع الموقف.

ولم يصدر بيان حتى الان يكشف سبب الحريق، وعدد الضحايا أو المصابين، وفيما يلي ننشر اللقطات الأولى من الحريق، وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل