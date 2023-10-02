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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ظهور مشكلة جديدة في iPhone 15 .. الأمر يتعلق بالبطارية

بلاش تشتريه دلوقتي..شكاوى
بلاش تشتريه دلوقتي..شكاوى مستخدمين من سوء بطاريات iPhone 15

عانت أجهزة iPhone 15 Pro و iPhone 15 Pro Max من مشكلات ارتفاع درجة الحرارة منذ إطلاقها. ولكن الآن يبلغ المستخدمون أن هواتفهم أيضًا تطور بطاريات منتفخة.

نشر مستخدم على Reddit باسم u/Leather_Cheerio_402 صورة لهاتفه iPhone 15 Pro مع بطارية منتفخة تسببت في انتفاخ الشاشة. وقال المستخدم إنه لم يمتلك الهاتف إلا لبضعة أيام ولاحظ المشكلة عندما حاول تثبيت جراب.

ربما يكون الشيء الأكثر إثارة للاهتمام هو أنه أخذ الهاتف إلى متجر Apple ولكن قيل له إنه سيحتاج إلى إعادته إلى Verizon ، حيث قام بشرائه. انتقد مجتمع iPhone شركة Apple على هذه الاستجابة ، قائلاً إنه كان يجب أن يكون قادرًا على مساعدة المستخدم ، بغض النظر عن مكان شراء الهاتف.

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لحسن الحظ ، ذكر المالك لاحقًا أن Verizon وافقت على تبديل الهاتف. هذه هي الحالة الأولى لجهاز iPhone 15 Pro ببطارية منتفخة وليس من الواضح ما الذي يسبب للهاتف تطوير بطاريات منتفخة.

من المهم ملاحظة أن هذه مجرد حادثة معزولة ولا نعرف ما الذي تسبب في انتفاخ البطارية. ومع ذلك ، فهذا شيء يجب مراقبته ، خاصةً إذا كنت تواجه مشكلات ارتفاع درجة الحرارة مع جهاز iPhone 15 Pro الخاص بك.

أيضًا ، إذا لاحظت أن بطارية iPhone 15 Pro منتفخة ، يجب عليك التوقف عن استخدامها فورًا والاتصال بشركة Apple أو موفر خدمة معتمد. يمكن أن تكون البطاريات المنتفخة خطيرة ويمكن أن تسبب حرائق.

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