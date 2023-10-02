يعتبر مهرجان Amazon Great Indian Festival هو أحد أكبر المهرجانات على منصة التجارة الإلكترونية هذا العام كما تعد الهند من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، مع عروض وخصومات مثيرة على جميع المنتجات. ومن أكثر الصفقات المتوقعة على جهاز iPhone 13 من Apple.

كما أعلنت Amazon نفسها، سيتوفر iPhone 13 مقابل أقل من 40 ألف روبية (أي ما يعادل تقريبا 14500 جنيه) خلال مهرجان Amazon Great Indian Festival. هذا خصم كبير من سعر البدء الحالي البالغ 59900 روبية.

الهاتف الأفضل مبيعا..اشتري iPhone 13 بأقل من 15 ألف جنيه

لم يتم الكشف عن سعر البيع الدقيق لجهاز iPhone 13 حتى الآن، لكن من المتوقع أن تعلن Amazon عنه قبل بدء البيع بفترة وجيزة.

على الرغم من مرور أكثر من عامين على إطلاقه، لا يزال iPhone 13 يحتفظ بمكانته حتى يومنا هذا. يأتي مع شاشة Super Retina XDR بقياس 6.1 بوصة، ومعالج A15 Bionic، ونظام كاميرا مزدوجة بدقة 12 ميجابكسل. كما أنه مقاوم للماء والغبار وله عمر بطارية جيد.

لذا، إذا كنت تبحث عن جهاز iPhone جديد ولديك ميزانية محدودة، فإن iPhone 13 هو خيار رائع للنظر فيه. مع مهرجان Amazon Great Indian Festival القادم، يمكنك الحصول عليه بخصم كبير. من المقرر أن يبدأ البيع في 7 أكتوبر وفي 8 أكتوبر للجميع.