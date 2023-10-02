العملات الأجنبية والعربية تستقر في بداية تعاملات اليوم

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 2-10-2023؛ على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

وجاء متوسط سعر الصرف الأجنبي داخل البنك المركزي المصري مستقرا منذ أكثر من 3 شهور على الأقل مقابل الجنيه.

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.58 جنيه للشراء و 32.73 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري لنحو 37.6 جنيه للشراء و 37.77 جنيه للبيع

الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه نحو 22.7 جنيه للشراء و 22.8 جنيه للشراء

الكرون النرويجي

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 2.88 جنيه للشراء و 2لل للشراء و 2.89 جنيه للبيع

الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 2.82 جنيه للشراء و 2.83 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 33.68 جنيه للشراء و 33.83 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 19.83 جنيه للشراء و 19.92 جنيه للبيع.

الـ 100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 20.63 جنيه للشراء و 30.72 جنيه للبيع

اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع

العملات العربية

وعلي صعيد العملات العربية والتي أظهرت استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم|.

الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.75 جنيه للشراء و 100.2 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع

الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.77 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع

الريال العماني

وصل سعر الريال العماني نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.62 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني امام الجنيه نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.72 جنيه للبيع

الريال القطري

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع