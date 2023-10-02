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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

العملات الأجنبية والعربية تستقر في بداية تعاملات اليوم

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية والعربية

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الإثنين 2-10-2023؛ على مستوى البنوك العاملة داخل السوق المصرية.

وجاء متوسط سعر الصرف الأجنبي داخل البنك المركزي المصري مستقرا منذ أكثر من 3 شهور على الأقل مقابل الجنيه.

فضية .. الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية فئة 5 و10 جنيهات

سعر الدولار

بلغ سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.82 جنيه للشراء و 30.95 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو 

 

وصل سعر اليورو أمام الجنيه نحو 32.58 جنيه للشراء و 32.73 جنيه للبيع

الجنيه الإسترليني 

وصل سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري لنحو 37.6 جنيه للشراء و 37.77 جنيه للبيع

الدولار الكندي 

وصل سعر الدولار الكندي مقابل الجنيه نحو 22.7 جنيه للشراء و 22.8 جنيه للشراء 

الكرون النرويجي 

سجل سعر الكرون النرويجي أمام الجنيه نحو 2.88 جنيه للشراء و 2لل للشراء و 2.89 جنيه للبيع 

الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي أمام الجنيه نحو 2.82 جنيه للشراء و 2.83 جنيه للبيع

الفرنك السويسري

وصل سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه نحو 33.68 جنيه للشراء و 33.83 جنيه للبيع

الدولار الإسترالي

وصل سعر الدولار الاسترالي أمام الجنيه نحو 19.83 جنيه للشراء و 19.92 جنيه للبيع.

الـ 100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني أمام الجنيه نحو 20.63 جنيه للشراء و 30.72 جنيه للبيع

اليوان الصيني 

وصل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه نحو 4.22 جنيه للشراء و 4.24 جنيه للبيع

العملات العربية

وعلي صعيد العملات العربية والتي أظهرت استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم|.

الريال السعودي

بلغ سعر الريال السعودي امام الجنيه نحو 8.21 جنيه للشراء و 8.25 جنيه للبيع

الدينار الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه نحو 99.75 جنيه للشراء و 100.2 جنيه للبيع

الدرهم الإماراتي

بلغ سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه نحو 8.39 جنيه للشراء و 8.42 جنيه للبيع

الدينار البحريني

وصل سعر الدينار البحريني أمام الجنيه نحو 81.77 جنيه للشراء و 82.12 جنيه للبيع

الريال العماني

وصل سعر الريال العماني نحو 80.07 جنيه للشراء و 80.62 جنيه للبيع

الدينار الأردني

بلغ سعر الدينار الأردني امام الجنيه نحو 43.42 جنيه للشراء و 43.72 جنيه للبيع

الريال القطري 

بلغ سعر الريال القطري أمام الجنيه نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع

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