فضية .. الحكومة توافق على إصدار عملات تذكارية فئة 5 و10 جنيهات

قال محمد ضياء، رئيس الأدارة المركزية للعمليات الفنية بمصلحة الخزانة العامة وسك العملة، المصلحة تشارك دائما في المناسبات والأحداث المحلية والعالمية، من خلال إصدار العملات التذكارية أو المتداولة.

وأضاف “محمد ضياء” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أنه تم الاتفاق على إصدار عملات تذكارية من الفضة، من فئات الـ 5 و10 جنيهات، والـ 50 قرشا والجنيه، منوها بأن سك العملات سيتم بمجرد صدور القرار.

واسترسل: بداية من شهر أكتوبر ستكون العملات جاهزة للمواطنين، من خلال المصلحة، مشددا على أن الإصدارات الفضية تصدر بشكل دوري لجميع الجهات والمناسبات.