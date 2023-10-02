هواوي تستعد لطرح Nova 11 SE.. اعرف المواصفات

تعمل شركة هواوي Huawei حاليا على تطوير ووضع اللمسات الأخيرة على هواتف “نوفا” Nova 12 و Nova 12 Pro التي سيتم إطلاقها قريبا في سوق الصينية.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني المتخصص، ستكون هذه الهواتف مجهزة بمعالجات Kirin 830 وKirin 9000s من شركة "هواوي"، و تزعم الشائعات أنه سيتم الكشف عن عائلة Nova 12 الشهر المقبل في نوفمبر.

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قد تكشف العلامة التجارية الصينية خلال شهر نوفمبر أيضا عن هاتف آخر من سلسلة "نوفا" Nova طراز Huawei Nova 11 SE، وقد ظهر الجهاز بالفعل في قاعدة بيانات منصة شهادات TENAA بجميع مواصفاته الرئيسية. فيما يلي نظرة على ما يمكن توقعه من الجهاز.

أظهرت قائمة TENAA للهاتف Huawei Nova 11 SE صوره فقط في المرحلة الأولى، وبعد ذلك تم تحديث البيانات بالمواصفات، وفقًا للقائمة، فهو مزود بشاشة عرض OLED مقاس 6.67 بوصة بدقة FHD+ بدقة 1080 × 2400 بكسل وتدعم ألوان 10 بت. سيتم تشغيل Nova 11 SE بواسطة معالج غير معروف تبلغ سرعته الميقاتية 2.4 جيجا هرتز يوفر اتصال 4G، ومع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام.

سيأتي Nova 11 SE محملاً مسبقًا بنظام Harmony OS 4.0 وسيتم تقديمه بعدة متغيرات حسب مساحة التخزين، الإصدار الأساسي 128 جيجابايت روم والأعلى 256 جيجابايت، مع وحدة بطارية تبلغ سعتها 4400 مللي أمبير ووفقًا لشهادة 3C للجهاز، سيصل مع دعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.

بالنسبة لإعداد الكاميرات، سيحتوي Nova 11 SE على كاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، بينما نجد في اللوحة الخلفية كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابكسل، والتي ستكون مقترنة بكاميرات بدقة 8 ميجابكسل و2 ميجابكسل.

سيخلف “هواوي” Nova 11 SE هاتف Nova 10 SE، الذي ظهر لأول مرة بسعر يبدأ من 1599 يوان ( 219 دولارًا أمريكيًا) العام الماضي. من المرجح أن يصل سعر 11 SE بسعر مماثل.