الاتجاه لتحلية مياه البحر واستخدام الجوفية| تحديات واجهت مصر وتغلبت عليها.. شاهد

أكد الدكتور خالد أبو زيد، المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، أن الدولة المصرية تبذل جهدا كبيرا لسد الفجوة المائية، مشيرا إلى أن نصيب الفرد من الموارد المائية العذبة أصبح 560 مترا مكعبا سنويا.

وقال خالد أبو زيد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه لدينا مصدر مائي وحيد وهو نهر النيل، وهذه الموارد لا تزيد، ومع زيادة عدد السكان والاحتياجات المائية لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وتابع المدير الإقليمي للموارد المائية بمنظمة سيداري، أن هناك موارد غير تقليدية تشمل التوجه إلى تحلية مياه البحر، حيث اتخذ قرارا بأن جميع المدن الساحلية تعتمد على تحلية المياه المالحة في الخزانات الجوفية.

تُستخدم بحرص شديد

وأشار خالد أبو زيد إلى أن أن الموارد المائية الجوفية المتاحة في مصر إما معاد استخدامها بوادي النيل أو الدلتا، وهناك المياه الجوفية بالصحاري حيث تواجه تحديا آخر وهو أنها مياه غير متجددة، وبالتالي، فإنها لابد أن تُستخدم بحرص شديد.

