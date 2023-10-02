بتكلفة 25 مليار جنيه.. الري: تأهيل أكثر من 7200 كيلومتر من الترع

أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن تأهيل وتبطين الترع له أهمية كبيرة خاصة على مستوى توصيل المياه لنهايات الترع، مشيرا إلى أن كثيرا من المزارعين تكون لديهم شكوى دائمة بأن المياه لا تصل اليهم بنهايات الترع.

وقال محمد غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن تأهيل الترع له دور كبير جدًا فى إستعادة القطاع المائي وحل المشكلة وتوفير المياه بعدالة لكل مزارع.

وتابع المتحدث بإسم وزارة الموارد المائية والري، أنه تم خلال السنوات الماضية تأهيل أكثر من 7200 كيلو متر من الترع بتكلفة تصل الى 25 مليار جنيه، كما أنه يجرى العمل على 3100 كيلو أخري بتكلفة 10 ملايين جنيه.

توصيل المياه بكفاءة وعدالة

وأشار محمد غانم إلى أن تأهيل وتبطين الترع له العديد من المميزات، حيث تستعيد الترع وظيفتها المطلوبة منها وهى توصيل المياه بكفاءة وعدالة لجميع المنتفعين للترعة.