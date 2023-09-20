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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

من إجمالي 885كم.. الإنتهاء من تبطين ترع بطول 700 كم ببني سويف

تبطين ترع ببني سويف
تبطين ترع ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع مسؤولي قطاع الري ، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع  تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية من الترع والمجاري المائية والذي يتضمن نسب التنفيذ والأطوال التي تم الانتهاء منها بكل مركز أو مدينة والأعمال المقرر تنفيذها   خلال الفترة القادمة والمعوقات "إن وُجدت" للعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات والوزارات المعنية.

وأشار المحافظ، بحسب التقرير الذي أعده المهندس نصر بركات وكيل الوزارة إلى أن إجمالي ما  تم  تبطينه بلغ 701 كم من إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها التي تُقدر بنحو 884.687 كم، وتخدم 287 ألف و229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، ،وذلك منذ بداية المشروع وحتى 17 سبتمبر الجاري

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وأكد المحافظ، أهمية الالتزام بالبرنامج الزمني واستمرار المتابعة  والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الري والصرف لاتخاذ إجراءات مواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع.

ولفت إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة، لتذليل المعوقات التي قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري، نظرا لأهمية المشروع.

البنية التحتية بنية التحتية بني سويف تأهيل وتبطين البنية التحتية المائية لبنية التحتية محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف وسط الزراعات

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