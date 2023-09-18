محافظ كفر الشيخ: قرارات الرئيس السيسي في بني سويف دليل اهتمامه بالمواطن البسيط

أكد محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أعلنها أثناء زيارته إلى محافظة بني سويف منذ أيام، تعكس شعور الرئيس السيسي بالمسئولية الوطنية تجاه شعبه، لتخفيف الأعباء الاقتصادية.



جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ، اليوم /الاثنين/، مبادرة "دكان الفرحة" التي أطلقها صندوق "تحيا مصر" بمدينة كفر الشيخ، حيث وصف المحافظ القرارات بأنها عين الحكمة، وتبرز اهتمام الرئيس السيسي وشعوره بما يعاني منه المواطن وما يمر به من ظروف صعبة نتيجة الأزمات الاقتصادية التي تسببت فيها الأوضاع العالمية المضطربة.



وأضاف أن هذه القرارات تثبت التزام الرئيس السيسي بوضع المواطن في أولوياته، وجهوده المستمرة لرفع الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، حيث جاءت هذه القرارات لتخفيف الضغوط الاقتصادية وزيادة الدعم للمواطنين في مصر، لتحسين معيشتهم وتوفير بيئة استقرار اقتصادي أفضل.