شاهد.. تطعيم طلاب ثانية ابتدائي ضد التيتانوس والدفتيريا في مدرسة بالجيزة

تشهد الآن مدرسة أحمد راشد للتعليم الأساسي في محافظة الجيزة ، إجراءات تطعيم تلاميذ الصف الثاني الابتدائي ( التطعيم الثنائي ) ضد التيتانوس والدفتيريا حفاظا على سلامة التلاميذ .

يأتي ذلك تحت إشراف الزائرة الصحية رضا عثمان إبراهيم ، ومدير المدرسة محمود الوكيل .

وبدأت الدراسة أمس في جميع محافظات الجمهورية ، لطلاب الصف الأول من كل مرحلة تعليمية ، ثم بدأت الدراسة اليوم لطلاب باقي الصفوف منعا لتزاحم الطلاب بجميع المراحل في اول يوم دراسة

ومن جانبه أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تتخذ جميع الإجراءات؛ من أجل مصلحة الطلاب، وطمأنهن بأنه لا تغيير فى قواعد امتحانات الثانوية العامة هذا العام، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تطوير هذه المرحلة، عقب إجراء حوار مجتمعي موسع يضم كافة الأطراف للخروج بالآليات المناسبة.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى تفعيل مجموعات الدعم المدرسي من أجل مساعدة الطلاب على التحصيل الدراسى، تتضمن أفضل المعلمين. ووجه الوزير الطالبات بمشاهدة القنوات التعليمية، مؤكدا لهن أنها تضم أفضل وأمهر المعلمين، كما وجه بمشاهدة المنصات التعليمية.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إن الوزارة فى إطار اهتمامها بالتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية، قامت بتنفيذ حزمة من الإجراءات، منها توفير مواد تعليمية وتدريبية، وتتضمن شرحا وافيا وعميقا، وتحتوى على روابط إلكترونية يستطيع الطالب الاطلاع عليها، بالاضافة إلى تدريبات وأسئلة ونماذج امتحانات على كل وحدة دراسية.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه جاري حاليا إعداد بنوك أسئلة مفتوحة، لمساعدة الطلاب على التحصيل والمذاكرة، ولإثراء تدريبهم على حل الأسئلة، وإثراء عملية التعلم.

ووجه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بضرورة انضباط العملية التعليمية وتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، وضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن، والتأكيد على الثوابت الوطنية والالتزام بتحية العلم.

تطعيم طلاب المدارس

تطعيم طلاب المدارس

تطعيم طلاب المدارس

تطعيم طلاب المدارس

تطعيم طلاب المدارس