أهمية كبيرة لطبيب الطوارئ بالتعامل مع الحالات الحرجة.. مدير بمعهد ناصر يوضح

أكد الدكتور عبد الرحمن صلاح، مدير الطوارئ بمستشفى معهد ناصر، أن قسم الطوارئ هو حائط الصد الأول في التعامل مع المريض لأنه لا بد من تحديد وتشخيص الحالة بشكل سريع والتعامل مع أهل المريض.

وقال عبد الرحمن ناصر، خلال لقاء له لبرنامج “صباحك مصري”، عبر فضائية “ام بي سي مصر2”، أن طبيب الطوارئ لا بد أن يكون بمواصفات خاصة، ولديه قدرة على الهدوء والتعامل بخبرة مع كافة الحالات التي يتعامل معها.

الأمل البسيط

وتابع مدير الطوارئ بمستشفى معهد ناصر، أنه كان هناك حالة لطفل سنوات وكان يعاني من فشل كلوي، واستمر لفترة دون عمل غسيل كلى، وكان يمكن أن يتعرض للوفاة، ولكن تم التعامل مع الحالة، على الرغم من الأمل البسيط، ونجحت العملية وتم عمل عملية زراعة كلى.