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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة يوجه برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات خلال إجازة عيد الأضحى

صدى البلد

قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، بزيارة تفقدية مفاجئة إلى مستشفى معهد ناصر للبحوث والعلاج، بمحافظة القاهرة، تزامنًا مع عطلات عيد الأضحى المبارك، وذلك للاطمئنان على انتظام سير العمل، والتواجد الكامل للفريق الصحي بكافة تخصصه، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير العمل المنظومة الصحية.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير، تفقد عدة أقسام مختلفة (العناية المركزة، الطوارئ، رعاية القلب، الملاحظة، الصيدلية، رعاية المخ والأعصاب)، واطلع الوزير على نسب الإشغال بالمستشفى والتي بلغت معدلاتها الطبيعية، وتابع انتظام الأطباء والتمريض بمختلف التخصصات، كما اطلع على جدول النوبتجيات الخاصة بخطة طوارئ عيد الأضحى.

وتابع، أن الوزير، حرص على تفقد غرفة إقامة المرضى، وكذلك المرضى متلقي الخدمة الطبية بغرفة الفحص، موجهًا بسرعة توفير سرير عناية مركزة لأحد المرضى، واطمأن الوزير، توافر المخزون الاستراتيجي من الأدوية وأكياس الدم بمختلف الفصائل والبلازما، ووجه الوزير، بضرورة التنسيق بين مستشفيات الصحة بمختلف قطاعاتها والمستشفيات الجامعية، وذلك لتحقيق التكامل وسد العجز بين حالة وجود أي عقبة تقابل عمل الفريق الصحي.

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوزير، أكد الأهمية التي يمثلها مستشفى معهد ناصر، باعتبار صرحًا طبيًا كبيرًا يستقبل عدد كبير من المرضى، نظرًا لموقعه الجغرافي، وخلال جولته المفاجئة، أكد وزير الصحة،  حرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة لانتظام سير العمل الصحي، كما شدد الوزير، على أهمية تطبيق خطة التأمين الطبي للعطلات الصيفية 2023، والتي تشمل الخدمات (الوقائية، العلاجية، الإسعافية)، مشددًا على رفع درجة الاستعداد القصوى، لتلقي أي طارئة أو حادثة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وزير الصحة مستشفى معهد ناصر القاهرة

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