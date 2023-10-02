زراعة 4 ملايين بمصر لتحقيق الأمن الغذائي للدولة

أكد الدكتور علي عبد المحسن، رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بـ وزارة الزراعة، أن الدولة المصرية عملت على زيادة الرقعة الزراعية المصرية لتحقيق الأمن الغذائي، مشيرا إلى أنه يتم العمل على وجود ما يقرب من 4 مليون فدان صالحة للزراعة.

وقال عبد المحسن، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أنه تم العمل على وجود المشروعات الزراعية الكبيرى على رأسها مشروع المليون ونصف فدان ثم مشروع مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وتوشكى، وشرق العوينات والتي عملت على تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الرقعة الزراعية.

زيادة إنتاج الثروة السمكية

وتابع رئيس قطاع الشئون الاقتصادية بوزارة الزراعة، أن قطاع الزراعة حقق إنجازات كبيرة جدا منذ تولي الرئيس السيسي مقاليد الحكم في مصر، إضافة إلى أنه تم تطهير البحيرات لزيادة إنتاج الثروة السمكية.