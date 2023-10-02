الدولة بذلت مجهودات كبيرة لزيادة الرقعة الزراعية لتتجاوز 1.7 مليون فدان

أكد الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أن كل المجهودات التى بذلتها الدولة المصرية حافظت على ملف الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن مشاريع الإستصلاح حافظت على الزراعة المصرية.

وقال محمد فهيم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر”، عبر “القناة الأولى المصرية”، إن الدولة دفعت المليارات فى إستصلاح أراضي وإقامة بنية تحتية قوية وتوسع رأسي وزيادة إنتاجية الفدان على مدار الـ 9 سنوات الماضية.

زيادة الرقعة الزراعية

وتابع مستشار وزير الزراعة، ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، أنه لا توجد أزمات غذائية فى مصر مثل دول كثيرة، مؤكدا أن الدولة بذلت مجهودات كبيرة من اجل زيادة الرقعة الزراعية لتتجاوز 1.7 مليون فدان.