الزراعة: حريصون على رفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم دعم حقيقي لهم

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن الوزارة مستمرة في تقديم دعم حقيقي يشعر به المواطن وضخ المزيد من المواد والسلع الحقيقية بأسعار تنافسية.

وأضاف سعيد صالح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، قافلة توزيع حلوى المولد مجانًا على أهالي الشيخ زويد والطويل جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع العبء عن كاهل المواطنين في شمال سيناء التي عانت كثيرا من آلام الإرهاب.

واوضح مستشار وزير الزراعة، أنه تم أيضا تحريك قوافل متحركة ضمت41 سيارة محملة بحوالي 75 طنا من المواد والمنتجات والسلع الغذائية المتنوعة، من خضر ولحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان، وبقالة وبقوليات، بأسعار مخفضة بنسبة 50٪ .

استطرد، القافلة حلمت شعار سيناء في القلب لنؤكد للمواطنين أن سيناء في عقل وقلب القيادة السياسية وكل مواطن شريف، ونستعد لإطلاق قافلة أخرى إلى شمال سيناء بمناسبة احتفالات أكتوبر،