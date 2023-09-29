عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الزراعة: حريصون على رفع العبء عن كاهل المواطنين وتقديم دعم حقيقي لهم

الزراعة
الزراعة

قال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، إن الوزارة مستمرة في تقديم دعم حقيقي يشعر به المواطن وضخ المزيد من المواد والسلع الحقيقية بأسعار تنافسية.

txt

الزراعة: الدولة دعمت قطاع الأسمدة بـ 70 مليار جنيه

وأضاف سعيد صالح في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  قافلة توزيع حلوى المولد مجانًا على أهالي الشيخ زويد والطويل جاءت بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرفع العبء عن كاهل المواطنين في شمال سيناء التي عانت كثيرا من آلام الإرهاب.

واوضح مستشار وزير الزراعة، أنه تم أيضا تحريك قوافل متحركة ضمت41 سيارة محملة بحوالي 75 طنا من المواد والمنتجات والسلع الغذائية المتنوعة، من خضر ولحوم ودواجن وأسماك ومنتجات ألبان، وبقالة وبقوليات، بأسعار مخفضة بنسبة 50٪ .

استطرد، القافلة حلمت شعار سيناء في القلب لنؤكد للمواطنين أن سيناء في عقل وقلب القيادة السياسية وكل مواطن شريف، ونستعد لإطلاق قافلة أخرى إلى شمال سيناء بمناسبة احتفالات أكتوبر،

 

الزراعة وزير الزراعة السلع اخبار التوك شو سعيد صالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتأجل الدراسة؟| "الأرصاد" تحسم الجدل حول ظهور العاصفة إلياس في مصر

إغلاق المدارس وغرق مدينة.. موقف مصر من العاصفة إلياس وهل تتأجل الدراسة؟

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

هل تتغير الساعة اليوم بعد تطبيق المواعيد الشتوية الجديدة.. اعرف التفاصيل

تطبيق التوقيت الشتوي| مواعيد جديدة للمطاعم والكافيهات والمحال التجارية.. تعرف عليها

هل الأحد المقبل إجازة رسمية؟.. «الحكومة» تجيب| وعطلة في أول أسبوع دراسة.. تعرف عليها

الزمالك في 24 ساعة| الأهلي يخطف نجم الفريق.. وصفقة بين “الأبيض” و"الجبلاية" بشأن السوبر ولقاء المقاولون

تقلبات جوية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن تحول مفاجئ في الطقس

موضوعات متعلقة

الزراعة تحذر من متبقيات المضادات الحيوية بالمنتجات الحيوانية.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خلال ساعات.. الكهرباء تعلن مفاجاة للمصريين بشأن انقطاع التيار

خبر سار لمحبي الشتاء.. الأرصاد تكشف موعد انتهاء الموجة الحارة

مفتى الجمهورية: لو عشنا زمن النبي لكنا أشد من الصحابة اقتداء به

شوقي علام يكشف حكمة النبي بشأن الحجر الأسود والخلاف بين قبائل مكة

50 % تخفيضات.. الزراعة: تحريك 41 سيارة محملة بالسلع الغذائية لشمال سيناء

كاميرا 50 ميجابكسل.. تسريب مواصفات موبايل سامسونج Galaxy S24 القادم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفاجأة.. 6 حبات من هذه الفاكهة تحميك من أمراض خطيرة

رئيس نادي باريس سان جيرمان يصدم ريال مدريد.. وهذا موقف مبابي (تفاصيل)

طريقة تحضير فريك بالدجاج

الجلوس بهذه الطريقة يهدد حياتك | دراسة تحذر

فيديو

شيروا الفيديو.. رد حاسم لـ شقيقة ميدو عادل على صفعة لقاء سويدان

إغلاق المدارس باليونان .. هل تهدد العاصفة إلياس مصر؟

راتب 7000 جنيه | الإعلان عن وظائف حكومية مميزة

فيديو نادر.. حسين أبو حجاج يظهر مع أحفاده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

اﻟﻤﺰﻳﺪ