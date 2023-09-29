الزراعة: الدولة دعمت قطاع الأسمدة بـ 70 مليار جنيه

قال محمد القرش، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن الأزمات الدولية المتكررة أثبتت للعالم أجمع أن الأمن الغذائي وتوفير احتياجات الشعوب من الغذاء، من أهم التحديات العالمية، التي لا بد أن تعمل الشعوب لتوفيرها.

وأضاف "محمد القرش" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن رؤية الدولة المصرية الخاصة بالتوسع في المساحات الخضراء المنزرعة، وزيادرة قدرتنا الإنتاجية، كان له مردود إيجابي، على تعامل مصر مع الأزمات العالمية.

واسترسل: أصبح لدينا مشروعات كبيرة ساهمت في زيادة القدرة الإنتاجية، وتحقيق تنمية زراعية متكاملة، كما أن الدولة لم تغفل عن الأراضي الزراعية القديمة، بل عملت على دعمها وتوفير الأسمدة وتبطين الترع.

ولفت إلى أن كافة المشروعات الزراعية، تنعكس بالإيجاب على حياة المواطن المصري، من خلال توفير المحاصيل والسلع الزراعية، متابعا: الدولة دعمت قطاع الأسمدة السنة الماضية بما يقارب الـ 70 مليار جنيه.