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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تشميع 39 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

قال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إنه تم غلق وتشميع 39 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

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وأكد رحمي، استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء ، وشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

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محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة معوقات محور النعناعية بكفر الزيات

كما شدد محافظ الغربية، على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، بمراكز ومدن المحافظة ،وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدنى، فى نشر الوعى بضرورة إتباع تلك التعليمات ،وأيضا أهمية ارتداء الكمامات و الحد من التجمعات.

الإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامات التطهير والتعقيم الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المجتمع المدن ة المواطنين

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