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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يعقد اجتماعا لمناقشة معوقات محور النعناعية بكفر الزيات

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أجرى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم اجتماعا لمناقشة معوقات و نسب تنفيذ محور النعناعية بكفر الزيات بحضور الدكتور احمد عطا نائب المحافظ ،المهندس أشرف هواش مدير مديرية الإسكان، المهندس عبد السلام بركات رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة مياه الشرب والصرف الصحي ،الدكتور حمدي شطا رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، المهندس احمد جمال استشاري المحافظة للرصف ، نائب رئيس مركز ومدينة كفر الزيات ،العميد حسام سلام رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، المهندس مفرح خطاب رئيس مجلس إدارة شركة الإسكندرية للزيوت والصابون بكفر الزيات.

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وخلال الاجتماع ناقش المحافظ نسب تنفيذ محور النعناعية بكفر الزيات وذلك للوقوف على نسب تنفيذ المشروع وتذليل أية عقبات قد تواجه الأعمال للانتهاء منها وفق الجداول المحددة وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنه وزير التنمية المحلية.

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وتقوم المحافظة بإنشاء طريق محور النعناعية بمدينة كفر الزيات، الذي يتم إنشاؤه كطريق دائري حول مدينة كفر الزيات من الجهة الجنوبية بمحاذاة ترعة النعناعية حتى منطقة المصانع بداية طريق كفور بلشاي وذلك ضمن خطة المحافظة لإنشاء ورفع كفاءة المحاور والطرق الرئيسية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

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ووجه محافظ الغربية بسرعة نهو الأعمال وضرورة المتابعة المستمرة والميدانية للمشروعات التي يجرى تنفيذها والتأكيد على مسئولي الشركات المنفذة للأعمال بمراعاة معايير الجودة في التنفيذ وسرعة نهو الأعمال وفقا للخطة الزمنية.

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الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق رحمي الذي الخدمة الوطنية الشرب والصرف الصحى الطرق الرئيسية المتابعة المستمرة

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