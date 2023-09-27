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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية يشهد حفل تكريم أوائل مدرسة الرافعي الرسمية للغات بشرق طنطا

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

شهد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية اليوم حفل تكريم أوائل مدرسة الرافعي الرسمية للغات بشرق طنطا، بحضور د. ولاء صلاح الدين مدير إدارة المدارس الرسمية للغات، ومحمد حمودة، مدير إدارة الأمن، الأستاذ محمد الجمل، وكيل إدارة المدارس الرسمية للغات، الأستاذة إيمان نافع، مدير التعليم الثانوي شرق طنطا، الأستاذ أحمد الفضلي، رئيس مجلس الأمناء، د. وليد البحيري، عضو مجلس الأمناء، د. أحمد هاني، عضو مجلس الأمناء، الأستاذة علا عز، مديرة مدرسة الرافعي الرسمية للغات.

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وجاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

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وخلال الحفل الذي أقيم بالمدرسة، قدم الطلاب الفقرات الفنية والرياضية، ثم قدم وكيل الوزارة شهادات التقدير والتكريم لجميع الطلاب الاوائل بالمدرسة، متمنيا لهم دوام التفوق والنجاح.

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التربية والتعليم بالغربية البريطاني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق رحمي الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور رضا حجازي الدول

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