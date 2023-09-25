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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا يشارك فى فاعليات الملتقى المصري البريطاني

الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا

شارك  الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا اليوم، في الملتقى المصري البريطاني، الذى شهده الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحضور وفد بريطاني رفيع المستوى برئاسة السير جيفرى دونالد المبعوث التجاري البريطاني والسفير البريطاني في مصر جاريث بايلى.

كما حضر المؤتمر لفيف من رؤساء الجامعات المصرية وممثلى 10 جامعات و5 شركات ومؤسسات بريطانية،  وذلك لتوقيع مذكرات تفاهم بين عدد من الجامعات والمؤسسات المصرية والبريطانية، بحضور السيد مارك هوارد مدير المركز الثقافي البريطاني في مصر وايان جراى رئيس الغرفة التجارية المصرية البريطانية بلندن، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي ومدير البعثة التعليمية بلندن.
 

مؤسسات المجتمع المدني ودعم ذوي الهمم في صالون ثقافي بدار كتب طنطا


ضم الوفد المرافق لرئيس الجامعة الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية ومستشار الجامعة للشئون الطبية وتطوير المستشفيات، والدكتور هوايدا إسماعيل وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب.  

جدير بالذكر أنه تم على هامش الملتقى توقيع العديد من برتوكولات التعاون بين المؤسسات والجامعات المصرية ونظيرتها البريطانية، لتعزيز التعاون الثنائي المشترك ودعم جهود الارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية.

الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور التعليم العالي والبحث العلمي الغرفة التجارية المصرية المجتمع المدني المستشفيات الجامعية المركز الثقافي البريطاني

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