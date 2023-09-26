عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا نفرض قيمنا.. وزير الخارجية الصيني يوجه رسالة "تأديب" إلى الدول الغربية

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الثلاثاء، إن الصين لا تريد فرض قيمها على دول أخرى أو الترويج للمواجهة بين الديمقراطية والاستبداد.

وأوضح وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي بمجلس الدولة الصيني بمناسبة نشر الحكومة كتابا أبيض بعنوان مجتمع عالمي ذو مستقبل مشترك: "مقترحات وإجراءات الصين": "يجب علينا أن نعارض الدعوة إلى الديمقراطية في مواجهة الاستبداد وفرض قيمنا ونماذجنا على الآخرين".

وشدد وانج يي على أن الحضارات لا تنقسم إلى الخير والشر، مشيرا إلى ضرورة الدعوة إلى التعايش السلمي والمتناغم بين الحضارات المختلفة.

وأصدرت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، كتابا أبيض بعنوان مجتمع عالمي ذو مستقبل مشترك: مقترحات وإجراءات الصين، وفيه تحدد الصين الموقف الرسمي بشأن مستقبل التنمية العالمية.

تصاعد التوترات بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي

الاتحاد الأوروبي يبحث إنشاء آليات لتسوية النزاعات مع الصين

وزير الخارجية الصيني وانج يي الصين الحكومة الصينية بكين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تكشف عن حقيقة تأجيل الدراسة في المدارس لـ 7 أكتوبر

ظاهرة خطيرة تستمر 3 ساعات .. الأرصاد تحذر وتكشف حالة الطقس حتى الإثنين

نصب واحتيال.. هروب متهم مصري من الكويت بعد جمع 25 مليون دينار

بعد أنباء عاصفة التنين.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بشأن حالة الطقس

ضربة موجعة للأهلي قبل مواجهة سان جورج في دوري أبطال أفريقيا

لجنة الحكام تصدر قرارا عاجلا ضد أمين عمر بسبب أخطاء مباراة الزمالك

كولر يتلقي صدمة قوية قبل مواجهة الأهلي مع سان جورج

فتحي سند: هل يفعلها أمين عمر ليكون اسما على مسمى؟

موضوعات متعلقة

تصاعد التوترات بين بكين ومانيلا في بحر الصين الجنوبي

الاتحاد الأوروبي يبحث إنشاء آليات لتسوية النزاعات مع الصين

محافظ الإسكندرية يشارك قنصلية الصين بالإسكندرية الاحتفال بالعيد الوطني

الصين تعتمد السعودية كوجهة سياحية رئيسية لمواطنيها

روسيا تعلن الاتفاق على موعد زيارة بوتين إلى الصين

ترشيحاتنا

إسرائيل تكشف عن واقعة خطيرة على الحدود مع لبنان

تذبذب يضرب أسعار الذهب خلال التعاملت المسائية.. تفاصيل

الولايات المتحدة..الاقتصاد الأقوى في العالم على حافة الهاوية باتجاهه نحو الإغلاق الحكومي

بايدن يتعثر علي سلم الطائرة|فيديو

فتح تقليل الاغتراب لغير المستفيدين من المرحلة السابقة

مفاوضات مصرية لشراء مليون طن من القمح الروسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نظام غذائي يخفض مستويات الكوليسترول في الدم ؟.. أطعمة ومكملات

اضبط ساعتك واستعد.. كم يوما يفصلنا عن بدء العمل بالتوقيت الشتوي؟

فوائد خارقة لتناول بذور العنب| تعرف عليها

أنقذوا محمود.. مدرس يصاب بمرض ضمور العضلات.. وشقيقته: أخويا بيموت بالبطيء| خاص

فيديو

إعادة مباراة الزمالك والمقاولون.. خطاب الزمالك وماذا تقول اللائحة/ فيديو جراف

حمى الضنك تجتاح بلدا عربيا مجاورا لمصر.. مئات الوفيات

عقاقير مغشوشة بالأسواق.. هيئة الدواء تطلق تحذيرا عاجلا للمواطنين

عودة كورونا..تحذيرات خطيرة من منظمة الصحة العالمية..هل مصر في خطر ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ