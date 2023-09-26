لا نفرض قيمنا.. وزير الخارجية الصيني يوجه رسالة "تأديب" إلى الدول الغربية

قال وزير الخارجية الصيني وانج يي، اليوم الثلاثاء، إن الصين لا تريد فرض قيمها على دول أخرى أو الترويج للمواجهة بين الديمقراطية والاستبداد.

وأوضح وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي بمجلس الدولة الصيني بمناسبة نشر الحكومة كتابا أبيض بعنوان مجتمع عالمي ذو مستقبل مشترك: "مقترحات وإجراءات الصين": "يجب علينا أن نعارض الدعوة إلى الديمقراطية في مواجهة الاستبداد وفرض قيمنا ونماذجنا على الآخرين".

وشدد وانج يي على أن الحضارات لا تنقسم إلى الخير والشر، مشيرا إلى ضرورة الدعوة إلى التعايش السلمي والمتناغم بين الحضارات المختلفة.

وأصدرت الحكومة الصينية، اليوم الثلاثاء، كتابا أبيض بعنوان مجتمع عالمي ذو مستقبل مشترك: مقترحات وإجراءات الصين، وفيه تحدد الصين الموقف الرسمي بشأن مستقبل التنمية العالمية.