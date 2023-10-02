أمام الرئيس السيسي.. "عبد الغفار" يطالب بمد مبادرة 100 يوم صحة لفترة أخرى

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن مبادرة 100 يوم صحة من المفترض أن تنتهي خلال يومين قادمين، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يتم مدها 100 يوم آخرين، خاصة أنه كان لها دور هام في تقديم الخدمات للمواطنين.

وقال خالد عبد الغفار، خلال كلمته التي ألقاها، بفعاليات مؤتمر “حكاية وطن"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، ان مشروع “مشتقات البلازما”، تدخل في علاج العديد من الأمراض، مؤكدا أنه نتطلع للتعاون مع عدد من دول العالم في هذا الملف.

مثلما حدث في العالم.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنه كان هناك دعم معنوى وسياسي، من الرئيس السيسي خلال فترة كورونا، مشيرا إلى أنه كان لا يوجد إغلاقات مثلما حدث في العالم.