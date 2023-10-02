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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بسيناء

اجتماع تنسيقي حول
اجتماع تنسيقي حول حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بشمال سينا

تواصل الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، تقديم خدماتها   ، في مختلف مراكز ومدن محافظة شمال سيناء، لتطعيم الأطفال من سن يوم وحتى 10 سنوات وتستمر لمدة ٤ أيام تحت رعاية وزير الصحة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وقال أكد  الدكتور طارق شوكة  مدير مديرية الصحة بشمال سيناء، في الاجتماع المسائي للحملة مع مشرفين وزارة الصحة وفريق اشراف مديرية  الصحة  ان المستهدف ١٠٦٨٩٢ طفلا، وتقوم بالتطعيم ٤٧٥ فرقة تجوب انحاء المحافظة.

حيث  نم توفير التطعيم في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات وأكد على أهمية  تطعيم المدارس في الساعات الأولى من الحملة وأهمية تواجد المشرف  اللصيق مع الفرق العاملة  وتسجيل المتخلفين بالحملة.

 

وناشد المواطنين بتطعيم أبنائهم للحفاظ على مصر خالية من شلل الأطفال واحتواء اية فيروس قادم من دول الجوار التي يوجد بها المرض.  

 

وأضاف الدكتور أسامة سالم  مدير إدارة الطب الوقائي، أن الفرق تتنقل بكافة الأماكن داخل المدن وقرى المحافظة، ،وأوضح   إن التطعيم في جميع الوحدات والمراكز  ومن منزل إلى منزل ، وأنه ليست له أى آثار جانبية، وأن التطعيم عبارة  عن نقطتين على اللسان، وهو متاح لجميع الأطفال المستهدفين من المصريين وغير المصريين.



توزيع الفرق:

 

أشارت  الدكتورة رحاب اللقاني مدير البرنامج الموسع للتطعيمات  بوزارة الصحة ،الي أهمية إعادة توزيع الفرق في اليوم الثاني وعمل جشني خلف الفرق العاملة وان التطعيم هو هدف وطني وانساني لحمايه أطفالنا من فيروس شلل الأطفال .


بدوره، قال الدكتور حاسم حمدي، مدير إدارة التثقيف والاعلام الصحي انه تم تنفيذ خطة إعلامية مشتركة لتحريك المجتمع للمشاركة إيجابيا في إنجاح الحملة عن طريق اللافتات في الميادين والشوارع وفى أماكن التجمعات، وعقد ندوات التوعية في المصالح وأماكن التجمعات لتوضيح أهمية الحملة والتطعيم ومخاطر شلل الأطفال.

وأشار  الدكتور محمد قابيل المشرف المركزي للحملة الي تواجد فريق من المشرفين بوزارة الصحة يعمل جنب الي جنب مع فريق المحافظة لتذليل أي عقبات والوصول إلى تطعيم كل طفل على أرض المحافظة .وأكد أن التطعيم مجانا ، وبدون أي مقابل  ، وأنه يتم الإعلان عن الحملة بجميع المساجد والتجمعات والقرى التابعة ،  لافتا انه يتم استخدام مكبرات الصوت والسيارات.

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