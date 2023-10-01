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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء ونائبه يفتتحان فرعي بنك مصر بالشيخ زويد وبئر العبد

افتتاح فرع بنك مصر
افتتاح فرع بنك مصر بالشيخ زويد

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء فرع بنك مصر في مدينة الشيخ زويد، فيما افتتح اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، فرع بنك مصر في مدينة بئر العبد.


وأكد المحافظ، أن افتتاح الفرعين يأتي في إطار احتفال محافظة شمال سيناء باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر، لافتا الي افتتاح مدرستين بالعريش والشيخ زويد، بجانب افتتاح مهرجان الهجن ومهرجان الزيتون بهذه المناسبة.
وأشار المحافظ إلي أعادة تأهيل فرع بنك مصر بالشيخ زويد بتكلفة 40 مليون جنيه، وفرع البنك ببئر العبد بقيمة 60 مليون جنيه، لافتا الي ان فرعي البنك تم افتتاحهما بهدف تقديم الخدمات البنكية للمواطنين في المدينتين دون الانتقال لمدينة العريش.

 

تمويل المشروعات:


وأكد اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، أن بنك مصر بشمال سيناء من البنوك الوطنية البارزة في مجال التعاملات المالية، وله دور بارز وأساسي في التعاون مع ديوان عام المحافظة في تمويل المشروعات الخاصة بالشباب من خلال تقديم القروض الميسرة ذات الفوائد البسيطة.

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محافظ شمال سيناء يفتتح المدرسة الثانوية المعمارية بالعريش

سيناء بنك مصر تمويل المشروعات

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