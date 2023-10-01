ضبط 11 مخالفة.. متابعات مستمرة من تموين سيناء لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار

نظمت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء حملة تموينية مشتركة من الأجهزة الرقابية بالمديرية، بالاشتراك مع قسم مباحث التموين للمرور على الأسواق والمخابز والمحالّ التجارية، لمراقبة الأسعارز

في إطار متابعات مديرية التموين للأسواق بمدينة العريش، والإشراف على المواد الغذائية من الجهات المختلفة بأسعار مخفضة ، تنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

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وقالت أمانى رسلان مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، إن الحملة أسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر، منها: عدم الإعلان عن الأسعار وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.

محاربة الغلاء.

ونظمت إدارة الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع إدارة تموين الشيخ زويد بمرافقة القافلة التابعة لوزارة الزراعة ضمن مبادرة السيد الرئيس السيسي لمحاربة الغلاء.

وتم الإشراف على عملية البيع حتى نهاية بيع الكميات الموجودة بالسيارات الموفدة من وزارة الزراعة.

كما قامت الحملة التموينية بالمرور على الأسواق والمحالّ التجارية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 11 محاضر متنوعة منها: عدم إعلان عن الأسعار، وعدم الاحتفاظ بالشهادة الصحية.