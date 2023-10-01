عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يفتتح المدرسة الثانوية المعمارية بالعريش

افتتاح مدرسة العريش
افتتاح مدرسة العريش الثانوية المعمارية

افتتح اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، يرافقه اللواء يسري عبد الله سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الابنية التعليمية، وحمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة العريش الثانوية المعمارية بالعريش .


وأكد المحافظ علي افتتاح المدرسة ضمن احتفال المحافظة باليوبيل الذهبي لنصر السادس من أكتوبر، مشيرًا الي افتتاح عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف مدن المحافظة بهذه المناسبة.
وأشار المحافظ إلي أنشاء المدرسة المعمارية على مساحة 4500 متر مربع، وتحتوي علي دور أرضي و4 طوابق وبها 12 فصل تعليمي تسع 480 طالب، وتضم ورشتين و5 تخصصات، وتم انشاءها بتكلفة بلغت 13 مليون و104 ألف و435 جنيهًا.

بدوره قدم اللواء يسري عبد الله سالم، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون الابنية التعليمية، التهنئة بمناسبة العام الدراسي الجديد، مشيرًا الي أن سيناء قطعة غالية من أرض مصر، وأنها تشهد طفرة كبيرة في المشروعات التعليمية والمدارس التي تقوم بتنفيذها الهيئة.

 

280 طالبا:


وأكد حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، ان المدرسة تضم ٢٨٠ طالبا في ٥ تخصصات وهي الخرسانة المسلحة والبناء والتشييد والاعمال الصحية و النجارة وأعمال البناء والبياض والديكور.

حضر الافتتاح كلا من، ممدوح الشربيني، مدير عام التعليم الفني، مني أبو المعاطي، مدير عام ادارة العريش التعليمية، غريب حسن، مدير فرع الابنية التعليمية بشمال سيناء، احمد فراج متولي، مدير المدرسة.

txt

محافظ شمال سيناء يتفقد مدارس العريش لمتابعة انتظام الدراسة

سيناء مدرسة الثانوية المعمارية مخافظ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب بعد انهيار الأوقية وعيار 21 مفاجأة

14 درجة خلال ساعات وحقيقة تأجيل الدراسة.. تحول سريع بحالة الطقس والأرصاد تفجر مفاجأة

اللايك فضحه.. إمام عاشور يثير الجدل برد فعله على فوز الزمالك بالكونفدرالية

الفستان وقع .. هيفاء وهبي تتعرض لموقف صادم على المسرح | فيديو

مرض نادر في المخ .. مذيعة شهيرة تدخل في غيبوبة لمدة 3 أشهر

مش مصدقة نفسي.. فيديو مثير لوصلة رقص جمعت محمود حميدة وفنانة استعراضية

تحرك قوى لأسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة في ثمن البيض

سعر أعلى عيار ذهب اليوم 1-10-2023

ترشيحاتنا

وزير التعليم يتابع سير الدراسة بمدرسة السيدة نفيسة ويشدد على «الحضور والانضباط»

لقاء الحسم| موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

درجات حرارة المياه وصلت لـ 102.. نفوق أكثر من 100 دولفين بسواحل البرازيل

بسبب المهاجرين.. ماسك يتهم ألمانيا بالعدوانية ويسخر من تصرفاتها

تلاميذ يحملون الأعلام بطابور الصباح في أول يوم دراسة بالزاوية الحمراء |شاهد

مفاجأة جديدة.. محامي الأم المتهمة بطبخ ابنها بالشرقية يكشف سبب براءتها|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موديل على شكل كرة فرو تصطدم بالجمهور خلال عرض أزياء

سحل امرأة هندية من ذوي القدرات في الشارع على يد ضابطتين

مسئول هندي يتحرش بزميلته خلال حفل رسمي يحضره الوزراء

الجزيري اتضرب| تفاصيل خناقة مباراة الزمالك وأرتا سولار بعد الريمونتادا التاريخية

فيديو

اتهريت شتائم.. هيدي كرم تعاتب متابعيها

وفاة أحمد سامي العدل.. مات بعد والده بـ8 سنوات وبنفس مرضه

زلزال كبير يضرب تركيا .. وتحركات عاجلة لمواجهة عاصفة مدمرة|تغطية خاصة

برأسين وبدون أيدٍ.. ظهور تماثيل تشبه الأشباح على صفحة جوجل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: وصايا الحكيم بتاح حتب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. معك نكمل المشوار

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: في رقبة من القول بتكفير أبوي النبي؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب : قرار الفرح وإرادة التغيير

نجلاء سليمان

الفنانون VS الصحفيين | ماذا يحدث بين الأطراف المتكاملة؟

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: الحل.. التكامل الاقتصادي مع المملكة

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ