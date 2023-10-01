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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ شمال سيناء يتفقد مدارس العريش لمتابعة انتظام الدراسة

محافظ شمال سيناء
محافظ شمال سيناء يتفقد المدارس
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اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء


تفقد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، عدد من مدارس العريش في أول يوم بالعام الدراسي الجديد.

 

 
وخلال جولته التفقدية قام المحافظ بحضور طابور الصباح في مدرسة الشهيد شريف محمد حسين الدامجة "مدرسة آل ياسر الإبتدائية سابقا "، بجانب تفقد الفصول الدراسية ومتابعة الأنشطة المدرسية المتنوعة.


وأكد المحافظ علي انتظام الدراسة في جميع مدارس المحافظة وعددها 627 مدرسة مقيدًا بها 116 ألف و387 طالبا وطالبة، ويعمل بها نحو 9000 معلمًا ومعلمة في مختلف التخصصات والمواد الدراسية على مستوي المحافظة.


وأعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية الستة، لمتابعة سير العملية التعليمية، وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية في ديوان عام المحافظة.


وقدم المحافظ التهنئة بالعام الدراسي الجديد، موجها الشكر لمديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية علي الجهود المبذولة لخدمة العملية التعليمية. 


وأكد اللواء يسري عبد الله، مساعد وزير التربية والتعليم لشئون هيئة الابنية التعليمية، علي اهتمام الهيئة بالعملية التعليمية في شمال سيناء، حيث تم إنشاء عدد ١٠٩ مدرسة علي مستوي المحافظة منذ ٢٠١٤، تضم ١٢٦٣ فصلا تعليميا، لافتا الي انه يجري حاليا تنفيذ ١٠ مدارس تضم ١١٦ فصلا تعليميا، مشيرا الي ان الهيئة تخطط مستقبلا لإنشاء ورفع كفاءة ٨٠ مدرسة تضم ٧٩٠ فصلا تعليميا، وذلك لخدمة العملية التعليمية في شمال سيناء. 
 

بدوره أِشار حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إلي تجهيز المدارس بجميع المستلزمات اللازمة للعملية التعليمية من " اثاث - كتب مدرسية - هيئة التدريس اللازمة"، بجانب اجراء الصيانة البسيطة بالمدارس.


أشار رضوان إلي وصول أكثر من ٩٢% من الكتب الدراسية للمراحل التعليمة المختلفة وتم توزيعها على المدارس بالإدارات المختلفة، لافتا الي أن نصيب المحافظة من مسابقة ٣٠٠٠٠ معلم حوالي ١٩٨ معلم سيتم الاستعانة بهم بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة.


حضر الجولة التفقدية اللواء أسامه عفش رئيس مركز ومدينة العريش، مني أبو المعاطي، مدير عام ادارة العريش التعليمية،غريب حسن، مدير فرع الابنية التعليمية بشمال سيناء.
 

سيناء مدارس الدراسي محافظ العام

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