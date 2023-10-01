اليوم.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في شمال سيناء

تنطلق، اليوم الأحد، الحملة المحدودة للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال الجرعة الثانية، خلال الفترة من 1 إلى4 أكتوبر 2023، والتي تنظمها مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء، تحت رعاية الدكتور وزير الصحة واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

تستهدف الحملة تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 10 سنوات بالمجان. من المصريين وغير المصريين.

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10سنوات:

وأوضحت مديرية الصحة في بيان لها عن أهمية التطعيم لجميع الأطفال في الفئة العمرية من يوم إلى 10 سنوات، وإن التطعيم من خلال الفرق المتنقلة من شقة إلى شقة وجميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات.

ولفتت إلى أن وزارة الصحة تقوم بتنفيذ الحملة المحدودة بكل من محافظتي شمال سيناء والإسماعيلية، لرفع الحالة المناعية المجتمعية للأطفال ، وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض.



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