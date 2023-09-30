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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير الشباب والرياضة ومحافظ شمال سيناء يفتتحان مهرجان سباقات الهجن بالعريش

مهرجان سباق الهجن
مهرجان سباق الهجن غرب العريش

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، مهرجان سباقات الهجن بمضمار نادى الهجن الرياضي المصري بالكيلو ١٧ غرب مدينة العريش، والذي يقام في إطار احتفال المحافظة بذكري انتصار السادس من أكتوبر المجيدة.

أكد المحافظ أن هذا السباق هو الثالث بعد عودة الحياة الي طبيعتها في محافظة شمال سيناء، حيث نظمت المحافظة مهرجانًا للهجن في أكتوبر من العام الماضي وفي شهر أبريل الماضي بالتزامن مع احتفال المحافظة بعيدها القومي.

رواج اقتصادي 


وأضاف المحافظ أن سباقات الهجن تضيف رواجًا اقتصاديًا وتجاريًا وسياحيًا في مدينة العريش، لافتا إلي أنه أقيم على هامش سباق الهجن عدد من الأنشطة والفعاليات الفنية والرياضية، ومعرض للمنتجات البدوية والسيناوية، ومعرض للفن التشكيلي.

أشار المحافظ إلي أن نادى الهجن الرياضي المصري هو أول نادى لسباقات الهجن في مصر تم إشهاره في الأول من أغسطس عام 1997، وعلى أرضه انطلقت السباقات ووصلت إلي كل محافظات مصر، وأقيمت سباقات هجن محلية ودولية، كما نظمت على أرضه بطولات سباقات هجن عربية، وكان واجهة لكل أهل الهجن من مصر والوطن العربي، وجمهورها من المتابعين.

أعلن المحافظ عن مشاركة 900 جملًا من مختلف الأعمار من مختلف المحافظات المصرية في السباق، مشيرًا إلي أن هناك 3 سيارات حديثة كجوائز للفائزين من رعاة السباق.

 أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على اهتمام القيادة السياسية بكل بقعة على أرض مصر وخاصة محافظة شمال سيناء، مشيرًا الى أن رياضة الهجن موروث شعبي لمحافظتي شمال وجنوب سيناء، مؤكدا على تعميم تلك الرياضة على مختلف المحافظات الأخرى
وأشار إلي على تطوير مراكز الشباب والأندية الرياضية ومضمار نادى الهجن في شمال سيناء ليكون أفضل خلال الفترة المقبلة بتوجيهات من الرئيس.

ووجه الشكر للقوات المسلحة علي تطهير سيناء من دنس الإرهاب وعلي عمليات التنمية والتعمير التي تجري بفضل توجيهات القيادة السياسية، مؤكدًا علي أننا هنا في سيناء نشعر بالأمن بفضل جهود القوات.

وأكد عيد حمدان رئيس اتحاد الهجن على اهتمام القيادة السياسية برياضة الهجن والتي شهدت نهضة كبيرة خلال السنوات الماضية، وأشاد بدور وزير الشباب والرياضة فى إقامة العديد من سباقات الهجن بمختلف المحافظات.. كما أشاد بدور القبائل فى ازدهار رياضة الهجن، وأشاد بدور المحافظ فى عودة سباق الهجن باعتبارها الموروث الشعبي بعدد من محافظات الجمهورية.

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